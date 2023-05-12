Австрийский Raiffeisen ограничил платежи для банков из стран СНГ — Finance.ua

Австрийский Raiffeisen ограничил платежи для банков из стран СНГ Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Австрийский Raiffeisen ограничил платежи для банков из стран СНГ

Австрийская группа Raiffeisenbank International (RBI) ограничила корреспондентские отношения с банками стран СНГ, участвующими в финансировании «серых» схем поставок товаров в россию в обход санкций и без разрешения правообладателей.

Об этом представитель банка сообщил российскому информагентству РБК.

«RBI постоянно пересматривает свой корреспондентский бизнес и внимательно следит за изменениями платежных и торговых потоков. Поэтому мы решили скорректировать наш аппетит к риску также и в регионе СНГ», — заявил представитель группы.

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По его словам, в результате крупнейший банк Казахстана Halyk Bank, имеющий корреспондентские счета в RBI, ограничил «платежи, касающиеся определенных отраслей». Другие клиенты RBI в Казахстане поступили так же, добавил представитель австрийской банковской группы.

Через корреспондентские счета производятся переводы между банками в иностранных валютах, в частности в евро. Ранее Halyk Bank опубликовал обновленный список банков-корреспондентов по переводам в евро. Теперь в нем отсутствует RBI, хотя еще в марте ее реквизиты были в списке. В самом Halyk Bank уверяют, что этот корреспондентский счет работает.

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В начале мая стало известно, что российские компании стали сталкиваться со значительными трудностями, пытаясь ввозить товары по схеме «серого» импорта через Казахстан.

Решение RBI ограничить корреспондентский бизнес в странах СНГ напрямую связано с давлением на банк со стороны ЕЦБ, Еврокомиссии и США, объясняет эксперт по санкциям Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин.

«В настоящее время банк находится под серьезным давлением не только с целью скорейшего выхода с российского рынка, но также для того, чтобы сократить свое участие в торговых потоках в рамках Евразийского экономического союза», — отметил Волошин.

По его словам, под ограничения могут попасть операции по импорту товаров двойного и военного назначения, а также предметов роскоши.

После введения санкций российские компании активно используют банки стран СНГ, а группа RBI «не может быть полностью уверена в проведении надлежащего санкционного комплаенса в таких банках, что повышает ее санкционные риски», добавляет старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Самев.

По его словам, ограничения могут затронуть «сферы, связанные с проведением экспортных операций по определенным группам товаров, включая товары и технологии военного назначения, необходимые для добычи полезных ископаемых и природных ресурсов, нефтепереработки, аэрокосмической отрасли».

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Фінансовий клуб По материалам:

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