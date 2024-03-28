российский олигарх Дерипаска шагнул к продаже своих акций Raiffeisen Bank — Finance.ua

российский олигарх Дерипаска шагнул к продаже своих акций Raiffeisen Bank Сегодня 11:46 — Фондовый рынок

российский олигарх Дерипаска шагнул к продаже своих акций Raiffeisen Bank

Подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска передал свои акции в крупнейшей строительной компании Австрии Strabag компании-посреднику, что может стать первым шагом к соглашению с австрийской банковской группой Raiffeisen Bank International (RBI) в ее намерениях вывести из россии доходы.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что доля российского магната Олега Дерипаски в размере 1,5 миллиарда евро (1,62 миллиарда долларов) в австрийской компании Strabag была передана другой фирме, зарегистрированной в россии, право собственности которой неизвестно.

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В среду компания Strabag сообщила, что кипрская фирма Rasperia Trading Limited, контролируемая Дерипаской, передаст свою долю в Strabag компании «Илиадис».

В Strabag добавили, что не могут идентифицировать людей, стоящих за «Илиадис». Ранее компания попросила австрийские власти изучить этот вопрос и заявила, что считает, что пакет акций заморожен санкциями Европейского Союза.

«Проверка на соответствие санкциям не может быть проведена, поэтому компания работает на основе предположения, что принадлежащие Rasperia Trading Limited акции Strabag заморожены санкциями ЕС», — говорится в сообщении.

В Strabag заявили, что не могут оценить, будет ли приобретение «Илиадис» иметь какое-либо влияние на соглашение Raiffeisen, которое будет проходить через Россию и будет считаться одним из крупнейших западных соглашений в стране с начала войны в Украине.

Соглашение является последним поворотом в спорной попытке австрийского Raiffeisen Bank International, крупнейшего западного банка в россии, купить примерно 24% акций Strabag, рассматривая сложное соглашение как средство освобождения части своих миллиардов, оказавшихся в рф.

Напомним, Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса в конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

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В мае Reuters сообщало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение, не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам.

Діло По материалам:

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