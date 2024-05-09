Raiffeisen после давления США отказался от соглашения с Дерипаской — Finance.ua

Raiffeisen после давления США отказался от соглашения с Дерипаской Сегодня 09:32 — Фондовый рынок

Raiffeisen после давления США отказался от соглашения с Дерипаской

Австрийский Raiffeisen Bank International после давления со стороны Вашингтона, потребовавшего отменить сделку, отказался от планов выкупить за 1,5 млрд евро замороженные акции российского олигарха Олега Дерипаски в австрийской строительной компании Strabag.

Об этом пишет Reuters.

«Срыв сделки стал очередной неудачей для крупнейшего западного банка в россии, который уже подвергся критике за свои связи с москвой. Это заявление банк сделал после недель давления на него из-за его плана покупки доли в строительной группе Strabag, связанной с Дерипаской, с целью разблокирования банковских средств, которые сейчас заморожены в россии», — пишет агентство.

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«Во время недавних обменов мнениями с соответствующими органами RBI не смог достичь необходимого комфорта для того, чтобы продолжить предложенную транзакцию», — заявил банк.

План «попал под огонь» Министерства финансов США, поскольку Дерипаска находится под санкциями, что усиливает напряженность в отношениях между Вашингтоном и RBI, уже находящимся под пристальным вниманием американского агентства по контролю за соблюдением санкций OFAC, рассказали источники Reuters.

Некоторые австрийские чиновники также непублично предостерегали банк от соглашения, полагая, что оно может быть объявлено нарушением санкций, отметили собеседники агентства.

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Raiffeisen хотел купить долю у венской компании Strabag, которую строительная группа признала подконтрольной Дерипаске.

Дерипаска отрицает какие-либо текущие связи со Strabag и называет западные санкции против него ошибочными и основывающимися на ложной информации. Американские чиновники, однако, подозревали, что он получит выгоду от продажи, говорят источники Reuters.

Напомним, ранее сообщалось, что Raiffeisen Bank international AG планирует через сложные транзакции вывести часть активов из россии, что приведет к выгоде для российского олигарха Олега Дерипаски.

Позже стало известно, что США давят на Raiffeisen Bank International, чтобы тот отказался от планов выкупить за 1,5 млрд евро замороженные акции российского олигарха Олега Дерипаски в австрийской строительной компании Strabag.

Економічна Правда По материалам:

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