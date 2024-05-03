Скандальный Raiffeisen Bank все же уйдет из рф, но есть нюанс — Finance.ua

Скандальный Raiffeisen Bank все же уйдет из рф, но есть нюанс Сегодня 16:44 — Фондовый рынок

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявил, что в третьем квартале 2024 года банковская группа начнет выполнять распоряжения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в россии.

Об этом сообщают РБК и « Коммерсантъ ».

«Есть ожидание, что имплементация начнется в третьем квартале, вряд ли раньше. Сейчас мы составляем план и анализируем, что можно сделать и что придется сделать. Затем оценим, какой эффект это даст на результаты (группы — ЭП) через год», — заявил Штробль во время конференции с аналитиками.

Глава группы также пояснил, что сокращение бизнеса в рф предполагает почти полную остановку кредитования — банк будет ждать погашения уже выданных займов и не будет выдавать новых «за несколькими исключениями».

При этом Штробль отметил, что в RBI считают продажу российского бизнеса «быстрым и прозрачным» способом выхода с рынка. Он добавил, что за последние два года группа получила заявления о заинтересованности многих российских и зарубежных партнеров.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.