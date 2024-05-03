Скандальный Raiffeisen Bank все же уйдет из рф, но есть нюанс — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Скандальный Raiffeisen Bank все же уйдет из рф, но есть нюанс

Фондовый рынок
2
Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявил, что в третьем квартале 2024 года банковская группа начнет выполнять распоряжения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в россии.
Об этом сообщают РБК и «Коммерсантъ».
«Есть ожидание, что имплементация начнется в третьем квартале, вряд ли раньше. Сейчас мы составляем план и анализируем, что можно сделать и что придется сделать. Затем оценим, какой эффект это даст на результаты (группы — ЭП) через год», — заявил Штробль во время конференции с аналитиками.
Глава группы также пояснил, что сокращение бизнеса в рф предполагает почти полную остановку кредитования — банк будет ждать погашения уже выданных займов и не будет выдавать новых «за несколькими исключениями».
При этом Штробль отметил, что в RBI считают продажу российского бизнеса «быстрым и прозрачным» способом выхода с рынка. Он добавил, что за последние два года группа получила заявления о заинтересованности многих российских и зарубежных партнеров.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.