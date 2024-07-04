США и ЕС усилили давление на банк Raiffeisen из-за связей с россией — Reuters Сегодня 11:15 — Фондовый рынок

США и ЕС усилили давление на банк Raiffeisen из-за связей с россией — Reuters

Давление на австрийский банк Raiffeisen с целью ослабления связей с россией усиливается как со стороны Вашингтона, так и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Как отмечается в публикации, Raiffeisen и Австрия находятся на передовой глобальной кампании США по изоляции россии путем усиления санкций против банковской сферы и ограничения доступа к западным товарам более чем через два года после вторжения в Украину.

Агентство Reuters пообщалось с более чем десятком людей, включая чиновников, принимавших участие в переговорах с регулирующими органами США, Австрии и Европы, а также с источниками, непосредственно знакомыми со стратегией банка.

В письменном ультиматуме, направленном 8 мая банку, Европейскому центральному банку и правительству Австрии, Вашингтон пригрозил ограничить доступ Raiffeisen к доллару, что может стать смертным приговором для крупнейшего западного кредитора россии.

Интервью показывают, что компания по-прежнему находится под непосредственным международным давлением, требующим выйти из россии, несмотря на прекращение сделки по покупке доли в австрийской строительной компании Strabag, принадлежавшей находившемуся под санкциями российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

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Также из интервью следует, что Raiffeisen не прислушался к предупреждениям европейских регулирующих органов, поступивших более года потому, что он ведет рискованную игру с Вашингтоном, продолжая вести бизнес в россии.

Угроза Вашингтона наказать Raiffeisen не была отозвана, и он продолжает внимательно следить за банком, его отношениями с россией и любыми потенциальными нарушениями санкций, сообщили два источника, проинформированные о процессе.

По словам человека, знакомого с позицией США, если Raiffeisen был готов заключить сделку, которую Вашингтон связывает с Дерипаской, которого Соединенные Штаты обвиняют в участии в поддерживаемой Кремлем кампании по вмешательству в президентские выборы 2016 года, он мог пойти и на другие риски.

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Вашингтон имеет право штрафовать банки, нарушающие санкции, или отключать их от доллара. Это ударило по французскому банку BNP Paribas, например, в 2014 году был введен штраф в размере 9 миллиардов долларов за нарушение санкций США в отношении Судана, Ирана и Кубы.

Благодаря крупным промышленным активам, более 18 миллионов клиентов от Вены до москвы и 44 тысячи сотрудников Raiffeisen являются финансовым стержнем Австрии и большей части Восточной Европы.

С началом войны в 2022 году россия стала для банка еще более прибыльным источником дохода: на ее долю пришлось около половины прибыли группы за первые три месяца этого года, поскольку комиссии за платежи за границу резко выросли.

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Тем не менее, угроза Министерства финансов США выбить почву из-под ног Raiffeisen продолжает вызывать сильный отклик у его руководства, сказал источник, знакомый с мнениями в банке, добавив, что такой шаг будет «роковым», отчасти потому, что уйдут крупные корпорации, которые используют его для международных платежей.

Власти США отдают себе отчет, какие катастрофические последствия такой шаг может иметь для Raiffeisen, а также насколько он может повлиять на финансовую систему в целом, и действуют осторожно, сказал один из источников, знакомых с позицией США.

Именно поэтому Вашингтон хотел бы, чтобы европейские регуляторы заставили банк ослабить связи с россией, заявили два источника, непосредственно знакомые с процессом.

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Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), отвечающее за соблюдение санкций Министерства финансов США, начало расследование деятельности Raiffeisen в россии в начале 2023 года.

россия ясно дала понять, что хочет, чтобы западные банки, такие как Raiffeisen, остались, что может затруднить им получение разрешения на выход и вывод своих денег.

По данным одного из источников, у Raiffeisen в россии заморожен капитал в размере около 5 миллиардов евро, и сделка со Strabag была направлена на высвобождение 1,5 миллиарда долларов из этой суммы.

Банк неоднократно заявлял о намерении выйти из россии, но не может сказать, когда это может произойти.

«Вместо того чтобы выйти из россии, Raiffeisen потратил более двух лет на поиски лазеек и ухищрений, чтобы вывести свои деньги», — заявила Нина Томаселли, австрийский депутат от партии «Зеленых», входящей в правящую коалицию страны.

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