Raiffeisen Bank разместил более тысячи объявлений о вакансиях в рф, что противоречит его обещанию выйти с рынка — Finance.ua

Raiffeisen Bank разместил более тысячи объявлений о вакансиях в рф, что противоречит его обещанию выйти с рынка Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

Raiffeisen Bank разместил более тысячи объявлений о вакансиях в рф, что противоречит его обещанию выйти с рынка

Австрийский Raiffeisen Bank International недавно разместил более тысячи объявлений о вакансиях в россии, указывая на амбициозные планы роста в этой стране, что явно противоречит его официальному обещанию выйти с рынка.

Об этом сообщает газета Financial Times.

FT нашла эти предложения среди более 2400 объявлений о работе, размещенных австрийским кредитором в россии с декабря, из которых почти 1500 касаются управления продажами и обслуживания клиентов.

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В одном из объявлений, опубликованном подразделением банка для среднего бизнеса в россии, отмечено, что его «ключевыми целями является многократное расширение активной клиентской базы и стабильный двузначный рост доходов».

Raiffeisen «ищет менеджера по работе с клиентами, который будет привлекать клиентов», — говорится в другом предложении от подразделения, ориентированного на малый бизнес в россии. В очередном объявлении отмечается, что компания «активно расширяет базу корпоративных клиентов» для обслуживания зарплатных проектов.

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Эти объявления противоречат неоднократным заявлениям Райффайзен о намерении сократить и продать свой бизнес в россии после решения владимира путина начать полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Два года спустя банк является западным кредитором с крупнейшими операциями в россии. Он находится под пристальным вниманием чиновников Министерства финансов США и испытывает давление со стороны Европейского центрального банка, который требует от него выйти из россии.

В Raiffeisen, к которому обратились за комментарием, заявили, что выводы FT побуждали главного исполнительного директора Иоганна Штробля к немедленному расследованию.

Економічна Правда По материалам:

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