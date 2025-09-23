НКЦПФР запроваджує новий формат подання фінзвітності Сьогодні 09:17

НКЦПФР запроваджує новий формат подання фінзвітності

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ухвалила рішення про зміни у порядку подання фінансової звітності. Нові правила почнуть діяти з 1 листопада 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Перед ухваленням відбулася робота над оновленням актів НКЦПФР, зокрема в межах засідань Комітету з питань фінансового моніторингу та контролю фінансової звітності. Зміни підтримали представники Української асоціації інвестиційного бізнесу (UAIB), Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (APOB), Аудиторської палати України (AChU), Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMÁ), Української енергетичної біржі (UEEX), Української торгової платформи (UTP) та інших учасників ринків капіталу.

Що саме зміниться

Документ скасовує подання фінансової звітності у форматі XML. Відтепер звітність за міжнародними стандартами потрібно буде подавати лише у форматі XBRL через Центр збору фінзвітності (ЦЗФЗ).

У Комісії зазначають, що ці кроки мають зробити процес подання фінансової звітності єдиним, зрозумілим і зручним для всіх учасників ринку.

