Бізнес-колаборації та впровадження ШІ: про що була конференція FinRetail 2025

Вперше з початку повномасштабного вторгнення відбулася конференція FinRetail , проведення якої призупинили через невизначеність на ринку, спричинену війною. Цьогорічний захід отримав символічну назву «Перезавантаження» та став майданчиком для ґрунтовних обговорень актуальних трендів рітейлу, інновацій в платіжних системах та нових технологій.

FinRetail 2025 об’єднав представників e-commerce, рітейл, фінтеху, банків та мікрофінансових компаній, які ділилися власним досвідом як в межах виступів, так і під час неформального спілкування в зонах нетворкінгу.

Серед банків були представники:

Ощадбанк;

UnexBank;

izibank;

МТБ Банку;

Sense Bank.

Вони охоче ділилися власним досвідом використання штучного інтелекту (ШІ) у своїй роботі — імплементації ШІ-рішень для команд, впровадження ШІ у сервісах та використання у банківських застосунках.

Кейсами застосування ШІ поділилися також представники рітейлу та e-commerce: Varus, Аврора, WOG, RozetkaPay. Крім того, «Арсенал Страхування» розповіли про використання ШІ-агентів для створення рекламних креативів. До слова, компанія стала першою в країні серед страхових, хто активно комунікує з клієнтами і користувачами через соцмережі.

Загалом темі впровадження ШІ була присвячена одна із п’яти дискусій — «Штучний інтелект: виклики, сценарії, реальні кейси». Її модератором виступила Марина Авдеєва, Co-owner «Арсенал Страхування», Founder Easy Peasy Insurtech. Участь у обговоренні теми взяли СЕО RozetkaPay Олександр Лапко, СМО Ощадбанк Сергій Грабчак, керівник цифрових сервісів Вчасно Антон Скоков, керуюча партнерка Juscutum Ірина Біляєва.

Ще одна важлива тема, яка опинилася в фокусі FinRetail 2025, стала тема колаборацій та створення спільних продуктів. Різні представники ринку ділилися своїм досвідом, а кейс Ощадбанку та ВДНГ став яскравим прикладом в підтвердження тези про важливість співпраці бізнесів. Мова йшла про ініціативу «Моє квітоліто на ВДНГ», де відвідувачі отримували 10% знижки на фудкорт, заїзди на територію ВДНГ, оранжерею, альтанки BBQ-зони «Сад». Взяти участь у акції могли власники карток Mastercard від Ощаду.

FinRetail 2025 чітко показав, що бізнеси аж ніяк не бояться таких викликів як масове впровадження ШІ або посилення вибагливості клієнтів, які хочуть отримувати послуги якісно, негайно і всі в одному місці. Водночас і рітейлери, і банки, і всі дотичні до ринку представники вчаться не лише працювати в нових умовах, але й об’єднувати зусилля для досягнення якнайвищих результатів та задоволення потреб споживачів їхніх послуг. А сама ж конференція FinRetail 2025 підтвердила — українські бізнеси готові і до нових умов, і до абсолютного перезавантаження у разі потреби.

