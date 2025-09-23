Водіям та перевізникам змінили правила перетину кордону Сьогодні 16:31 — Світ

Водіям та перевізникам змінили правила перетину кордону

В Україні оновили процедуру реєстрації для перетину кордону. Тепер лише деяким категоріям водіїв потрібно додатково використовувати модуль «18−60», більш відомий як «Шлях».

Про це повідомила пресслужба «Укртрасбезпеки».

Створювати заявку в модулі «18−60» (відомий як «Шлях») потрібно лише тим перевізникам, які здійснюють господарську діяльність в частині міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення або на міжнародні перевезення пасажирів на таксі.

Для всіх інших перевізників система єЧерга працює як єдине вікно. Перевізник чи водій заповнює дані один раз, під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону.

Дані про водія перевірятимуться Державною прикордонною службою України на основі єЧерги. Зі свого боку система єЧерга буде верифікувати всі дані з ліцензійною справою перевізника, наявній в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки (ЄКІС).

До виїзду допускаються лише ті водії, які:

внесені в електронний кабінет перевізника в ЄКІС Укртрансбезпеки;

дані закордонного паспорту додано до розділу «Додатково» у розділі «Мої водії»;

використовують саме той закордонний паспорт, який внесений у єЧергу та ЄКІС Укртрансбезпеки.

