0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Водіям та перевізникам змінили правила перетину кордону

Світ
22
Водіям та перевізникам змінили правила перетину кордону
Водіям та перевізникам змінили правила перетину кордону
В Україні оновили процедуру реєстрації для перетину кордону. Тепер лише деяким категоріям водіїв потрібно додатково використовувати модуль «18−60», більш відомий як «Шлях».
Про це повідомила пресслужба «Укртрасбезпеки».
Створювати заявку в модулі «18−60» (відомий як «Шлях») потрібно лише тим перевізникам, які здійснюють господарську діяльність в частині міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення або на міжнародні перевезення пасажирів на таксі.
Для всіх інших перевізників система єЧерга працює як єдине вікно. Перевізник чи водій заповнює дані один раз, під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону.
Дані про водія перевірятимуться Державною прикордонною службою України на основі єЧерги. Зі свого боку система єЧерга буде верифікувати всі дані з ліцензійною справою перевізника, наявній в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки (ЄКІС).
До виїзду допускаються лише ті водії, які:
  • внесені в електронний кабінет перевізника в ЄКІС Укртрансбезпеки;
  • дані закордонного паспорту додано до розділу «Додатково» у розділі «Мої водії»;
  • використовують саме той закордонний паспорт, який внесений у єЧергу та ЄКІС Укртрансбезпеки.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems