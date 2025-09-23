0 800 307 555
ПАРТНЕРСЬКА

Favbet Tech підтримує головну технологічну подію року IT Arena 2025 у Львові: Чого очікувати від заходу?

26−28 вересня стадіон «Арена Львів» прийме IT Arena 2025 — наймасштабнішу в Україні подію для ІТ-сектору, де зійдуться ідеї та технології. Цього року вона збере понад 6000 учасників з майже 40 країн. Партнером заходу стала компанія Favbet Tech.
IT Arena задає тон у галузі. Тут презентують нові рішення, представляють стартапи, обговорюють тренди й формують майбутнє.
Цьогорічна програма розгорнеться на п’яти сценах: Business, Technology, Product, Startup та абсолютно новій Defense. Остання присвячена розробкам військових технологій. Це дуже актуально, адже український оборонний сектор зараз у центрі світової уваги.
У межах події відбудеться Startup Competition з призовим фондом у 60 тисяч доларів та інвестиційним фондом, який уже становить $12 500 000 Крім того, презентують Made in Ukraine Showcase — експозицію бізнес-рішень від українських розробників. У фінальний день на відвідувачів чекатиме півсотні мітапів для обміну досвідом та знайомств. Спікерами будуть міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, журналіст Террелл Дж. Старр, співзасновник The Sandbox Саша Мішо та інші. Партнер події компанія Favbet Tech ознайомить учасників зі своїми ШI-напрацюваннями.
«IT Arena — це місце, де українські компанії можуть заявити про себе світові. Для нас це партнерство стало логічним кроком у підтримці ком’юніті та розвитку експертизи у сфері штучного інтелекту», — зазначає CEO Favbet Tech Артем Скрипник.
Протягом останніх двох років Favbet Tech активно залучена в розвиток української ІТ-індустрії. Компанія стала співініціатором AI-комітету Асоціації IT Ukraine, підтримує CEO Talks, зустрічі Diia. City Union, а цього року виступила офіційним партнером Forbes AI Day у Києві. У 2025-му її внесли до рейтингу ТОП-50 ІТ-компаній України за версією DOU.
За матеріалами:
Favbet Tech
