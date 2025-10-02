0 800 307 555
Соучредитель monobank раскритиковал повышение ставки на «сверхдоходы» банков
Соучредитель monobank Олег Гороховский раскритиковал инициативу главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева о повышении ставки налогообложения «сверхприбылей» банков.
В сообщении на своем Гороховский сделал «короткий экскурс, как работает банковская система, в свободное от пристального внимания Гетманцева время».
«Для того чтобы кредитовать экономику, банки должны иметь собственный капитал, который в условиях войны формируется исключительно из нераспределенной прибыли после налогов.
Больше прибыли -> больше капитал -> больше возможностей кредитовать экономику -> больше прибыли у компаний за счет привлечения ресурсов или кредитования банками потребления -> больше налогов от бизнеса", — написал банкир-бизнесмен.
По словам Гороховского, высокие налоги на банки приводят к вымыванию банковского капитала и замедлению экономики.
«С учетом доли госбанков в Украине, которые и так всю прибыль отдают государству в виде дивидендов, эта инициатива сильнее всего ударит в частный банковский сектор», — говорит совладелец monobank.
Как говорит Гороховский, у частного банковского сектора в Украине нет сверхприбылей, и основные доходы получает от кредитования реального сектора экономики.
«Банки никто не любит, за них некому сказать доброе слово. Ну и черт с ними», — подытожил бизнесмен.
Напомним, что глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев подал на регистрацию законопроект, который повысит ставку налога на прибыль предприятий для банков до 50% в 2026 году, чтобы получить в госбюджет дополнительные 30 млрд грн на нужды государства во время войны.
Отметим, банки платят налог на прибыль предприятий по базовой ставке 25%.
