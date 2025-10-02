Meest обновил тарифы на доставку посылок Сегодня 15:25 — Личные финансы

Meest обновил тарифы на доставку посылок

С 1 октября Meest Почта вводит обновленный базовый прайс и новую весовую категорию.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новая весовая категория для отправок — до 20 кг — станет альтернативой между уже имеющимися тарифами:

документы,

до 2 кг,

до 10 кг,

до 30 кг.

Стоимость доставки посылки до 20 кг:

135 грн — при оформлении через сайт или приложение Meest Почта;

140 грн — при оформлении в отделении.

Обновлены прайсы

Для частных клиентов

В тариф доставки уже включен: комиссия от объявленной стоимости до 200 грн, бесплатный возврат отправлений до 30 кг при отказе получателя.

Действует единый тариф по Украине.

Подробнее о новых ценах можно почитать здесь

Для бизнес-клиентов

Чтобы стать бизнес-клиентом, нужно:

пройти регистрацию;

заключить договор о сотрудничестве на ресурсе компании.

Подробнее о новых ценах для бизнеса можно почитать здесь

