Meest обновил тарифы на доставку посылок
С 1 октября Meest Почта вводит обновленный базовый прайс и новую весовую категорию.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Новая весовая категория для отправок — до 20 кг — станет альтернативой между уже имеющимися тарифами:
- документы,
- до 2 кг,
- до 10 кг,
- до 30 кг.
Стоимость доставки посылки до 20 кг:
- 135 грн — при оформлении через сайт или приложение Meest Почта;
- 140 грн — при оформлении в отделении.
Читайте также
Обновлены прайсы
Для частных клиентов
- В тариф доставки уже включен: комиссия от объявленной стоимости до 200 грн, бесплатный возврат отправлений до 30 кг при отказе получателя.
- Действует единый тариф по Украине.
Подробнее о новых ценах можно почитать здесь.
Для бизнес-клиентов
Чтобы стать бизнес-клиентом, нужно:
- пройти регистрацию;
- заключить договор о сотрудничестве на ресурсе компании.
Подробнее о новых ценах для бизнеса можно почитать здесь.
Поделиться новостью
Также по теме
Meest обновил тарифы на доставку посылок
Как выбрать депозит: 6 простых правил
Удостоверение УБД теперь можно оформить через ЦПАУ
Гетманцев предложил повысить минималку до 12 тыс. грн и прожиточный минимум до 4700 грн
Сколько украинцы могут легально работать в польском сельском хозяйстве
Несоответствие данных в реестре Оберег и бумажного документа: что делать