Meest обновил тарифы на доставку посылок

Личные финансы
2
С 1 октября Meest Почта вводит обновленный базовый прайс и новую весовую категорию.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Новая весовая категория для отправок — до 20 кг — станет альтернативой между уже имеющимися тарифами:
  • документы,
  • до 2 кг,
  • до 10 кг,
  • до 30 кг.
Стоимость доставки посылки до 20 кг:
  • 135 грн — при оформлении через сайт или приложение Meest Почта;
  • 140 грн — при оформлении в отделении.
Обновлены прайсы

Для частных клиентов

  • В тариф доставки уже включен: комиссия от объявленной стоимости до 200 грн, бесплатный возврат отправлений до 30 кг при отказе получателя.
  • Действует единый тариф по Украине.
Подробнее о новых ценах можно почитать здесь.

Для бизнес-клиентов

Чтобы стать бизнес-клиентом, нужно:
  • пройти регистрацию;
  • заключить договор о сотрудничестве на ресурсе компании.
Подробнее о новых ценах для бизнеса можно почитать здесь.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
