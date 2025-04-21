Водоканали просять переглянути тарифи: чинна ціна не покриває витрат — Finance.ua

Водоканали просять переглянути тарифи: чинна ціна не покриває витрат Сьогодні 09:35 — Особисті фінанси

Водоканали просять переглянути тарифи: чинна ціна не покриває витрат

Українські водоканали заявили про необхідність перегляду тарифів на водопостачання, оскільки чинні ціни не покривають реальних витрат на обслуговування мереж.

За словами президента Асоціації «Укрводоканалекологія» Дмитра Новицького, актуальний тариф у 30 гривень за кубометр води має бути підвищений до 60 гривень для забезпечення стабільної роботи підприємств.

Для середньостатистичної родини з трьох осіб це може означати додаткові витрати близько 113 гривень на місяць. Новицький також наголосив, що у випадку, якщо споживачі не зможуть дозволити собі таке підвищення, необхідно передбачити державні компенсації.

Поточна ситуація ставить на порядок денний питання перегляду тарифів, аби уникнути ризиків перебоїв із водопостачанням та забезпечити сталий розвиток комунальних послуг.

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