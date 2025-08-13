Дія. Картка стала доступною у застосунку «Дія» та банках-партнерах — Finance.ua
Дія. Картка стала доступною у застосунку «Дія» та банках-партнерах

Дія. Картка вже доступна в застосунку «Дія» та банках-партнерах. Це універсальна картка, на яку надходитимуть цільові та нецільові державні виплати.
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
На картці доступні окремі рахунки під державні програми — для єКниги та Ветеранського спорту й загальний — для допомоги ВПО, пенсій, військових облігацій тощо.
Завдяки змішаній оплаті можна витрачати кошти програм підтримки з автоматичною доплатою особистими, адже на Дія. Картці можна зберігати і власні заощадження.
Наразі Дія. Картка працює у трьох банках:
  • ПриватБанк,
  • monobank,
  • Банк Кредит Дніпро.

Як оформити Дія. Картку:

  • Оновіть застосунок «Дія» та авторизуйтеся
  • Перейдіть до розділу Сервіси → Дія. Картка
  • Оберіть банк і підпишіть згоду
  • Відкрийте рахунок
  • Послуга доступна всім повнолітнім українцям з паспортом та РНОКПП.

Читайте також: «Дія.Картка»: що зміниться для українців після її запуску

Перелік програм, виплати з яких надходитимуть на мультирахунок:
  • єКнига
  • єМалятко
  • Ветеранський спорт
  • Допомога по безробіттю
  • Допомога ВПО
  • Виплати пенсій
  • Міжнародна допомога
  • Військові облігації
  • Повернення вкладів
Невдовзі на Дія. Картку надійдуть і нові виплати — зокрема за програмою Пакунок школяра. Окремі картки залишаються для програм Національний кешбек та єВідновлення.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
