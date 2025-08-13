Дія. Картка стала доступною у застосунку «Дія» та банках-партнерах — Finance.ua

Дія. Картка стала доступною у застосунку «Дія» та банках-партнерах
Дія. Картка вже доступна в застосунку «Дія» та банках-партнерах. Це універсальна картка, на яку надходитимуть цільові та нецільові державні виплати.
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
На картці доступні окремі рахунки під державні програми — для єКниги та Ветеранського спорту й загальний — для допомоги ВПО, пенсій, військових облігацій тощо.
Завдяки змішаній оплаті можна витрачати кошти програм підтримки з автоматичною доплатою особистими, адже на Дія. Картці можна зберігати і власні заощадження.
Наразі Дія. Картка працює у трьох банках:
- ПриватБанк,
- monobank,
- Банк Кредит Дніпро.
Як оформити Дія. Картку:
- Оновіть застосунок «Дія» та авторизуйтеся
- Перейдіть до розділу Сервіси → Дія. Картка
- Оберіть банк і підпишіть згоду
- Відкрийте рахунок
- Послуга доступна всім повнолітнім українцям з паспортом та РНОКПП.
Читайте також: «Дія.Картка»: що зміниться для українців після її запуску
Перелік програм, виплати з яких надходитимуть на мультирахунок:
- єКнига
- єМалятко
- Ветеранський спорт
- Допомога по безробіттю
- Допомога ВПО
- Виплати пенсій
- Міжнародна допомога
- Військові облігації
- Повернення вкладів
Невдовзі на Дія. Картку надійдуть і нові виплати — зокрема за програмою Пакунок школяра. Окремі картки залишаються для програм Національний кешбек та єВідновлення.
