Дія. Картка стала доступною у застосунку «Дія» та банках-партнерах — Finance.ua

Сьогодні 13:17 — Особисті фінанси

Дія. Картка вже доступна в застосунку «Дія» та банках-партнерах. Це універсальна картка, на яку надходитимуть цільові та нецільові державні виплати.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

На картці доступні окремі рахунки під державні програми — для єКниги та Ветеранського спорту й загальний — для допомоги ВПО, пенсій, військових облігацій тощо.

Завдяки змішаній оплаті можна витрачати кошти програм підтримки з автоматичною доплатою особистими, адже на Дія. Картці можна зберігати і власні заощадження.

Наразі Дія. Картка працює у трьох банках:

ПриватБанк,

monobank,

Банк Кредит Дніпро.

Як оформити Дія. Картку:

Оновіть застосунок «Дія» та авторизуйтеся

Перейдіть до розділу Сервіси → Дія. Картка

Оберіть банк і підпишіть згоду

Відкрийте рахунок

Послуга доступна всім повнолітнім українцям з паспортом та РНОКПП.

Перелік програм, виплати з яких надходитимуть на мультирахунок:

єКнига

єМалятко

Ветеранський спорт

Допомога по безробіттю

Допомога ВПО

Виплати пенсій

Міжнародна допомога

Військові облігації

Повернення вкладів

Невдовзі на Дія. Картку надійдуть і нові виплати — зокрема за програмою Пакунок школяра. Окремі картки залишаються для програм Національний кешбек та єВідновлення.

