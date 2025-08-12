Федоров анонсировал инновацию в сфере мобильного интернета — Finance.ua

Федоров анонсировал инновацию в сфере мобильного интернета Сегодня 11:10

Федоров анонсировал инновацию в сфере мобильного интернета

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал «суперновость» в сфере мобильного интернета.

О ней станет известно сегодня, 12 августа.

Об этом сообщается на его Threads , пишет РБК-Украина.

«Сегодня будет суперновость для украинцев в сфере мобильного интернета/связи. И это будет топ-новость для всего мира», — отметил Федоров. сказал он.

31 июля Федоров сообщил, что в Украине расширяют тестирование 5G-связи и уже даже создали 5G-пространство на базе КАИ (Национального авиационного университета) в сотрудничестве с Vodafone.

По его словам, ранее 5G в Украине тестировали только в офисах операторов и на промышленных объектах. Теперь технологию впервые выводят в образовательную среду — с перспективой масштабировать опыт на другие университеты, а затем — для широкого пользования всеми гражданами.

При этом еще в мае 2023 года Федоров сообщил о начале тестирования 5G в Украине. Изначально новое поколение связи появилось только на отдельных локациях в двух городах.

А уже 1 ноября 2024 года министр анонсировал старт пилотного проекта 5G в трех городах. Одна из его ключевых задач — проверка совместимости этой технологии с военной техникой. Тогда Федоров уточнил, что тестирование в рамках этого проекта продлится два года.

Среди ключевых преимуществ мобильного интернета пятого поколения — это скорость до 10 Гбит/с, а также задержка менее 1 мс.

Ранее он сообщал , что впоследствии «Дія» получит функции голосового управления и возможность генерировать документы с помощью искусственного интеллекта. Минцифра запустит бета-тестирование новой версии «Дії», где будет интегрирован искусственный интеллект.

На первом этапе ИИ встроят в портал «Дія», что позволит пользователям взаимодействовать с сервисами с помощью голосовых запросов.

