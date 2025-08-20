Украина исчерпала свои годовые квоты на экспорт в ЕС ряда продуктов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина исчерпала свои годовые квоты на экспорт в ЕС ряда продуктов

Казна и Политика
0
Украина исчерпала свои годовые квоты на экспорт в ЕС ряда продуктов
Украина исчерпала свои годовые квоты на экспорт в ЕС ряда продуктов
Украина исчерпала свои годовые квоты на экспорт в Европейский союз меда, яиц, сахара и кукурузы.
Об этом сообщил чиновник Европейской комиссии в комментарии Общественному.
После исчерпания этих квот импорт облагается пошлиной в режиме наибольшего благоприятствования или, в случае яиц, может продолжаться в соответствии с режимом erga omnes ВТО (снижение пошлины на 50%).
Читайте также
Для сахара применяется режим наибольшего благоприятствования:
  • сахар для переработки: 339 евро за тонну;
  • другой сахар и рафинированный (белый) сахар: 419 евро за тонну.
Для меда пошлина в режиме наибольшего благоприятствования составляет 17,3%, тогда как для яиц пошлина — 30,4 евро/100 кг нетто, а в рамках квоты erga omnes она снижается до 15,2 евро/100 кг.
Для дальнейшего импорта кукурузы пошлины не будут применяться, поскольку они базируются на разнице между мировой рыночной ценой и референтной ценой ЕС.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems