Украина исчерпала свои годовые квоты на экспорт в ЕС ряда продуктов — Finance.ua

Украина исчерпала свои годовые квоты на экспорт в ЕС ряда продуктов
Украина исчерпала свои годовые квоты на экспорт в Европейский союз меда, яиц, сахара и кукурузы.
Об этом сообщил чиновник Европейской комиссии в комментарии Общественному.
После исчерпания этих квот импорт облагается пошлиной в режиме наибольшего благоприятствования или, в случае яиц, может продолжаться в соответствии с режимом erga omnes ВТО (снижение пошлины на 50%).
Для сахара применяется режим наибольшего благоприятствования:
- сахар для переработки: 339 евро за тонну;
- другой сахар и рафинированный (белый) сахар: 419 евро за тонну.
Для меда пошлина в режиме наибольшего благоприятствования составляет 17,3%, тогда как для яиц пошлина — 30,4 евро/100 кг нетто, а в рамках квоты erga omnes она снижается до 15,2 евро/100 кг.
Для дальнейшего импорта кукурузы пошлины не будут применяться, поскольку они базируются на разнице между мировой рыночной ценой и референтной ценой ЕС.
