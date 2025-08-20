Украина исчерпала свои годовые квоты на экспорт в ЕС ряда продуктов — Finance.ua

Украина исчерпала свои годовые квоты на экспорт в ЕС ряда продуктов Сегодня 06:12 — Казна и Политика

Украина исчерпала свои годовые квоты на экспорт в Европейский союз меда, яиц, сахара и кукурузы.

Об этом сообщил чиновник Европейской комиссии в комментарии Общественному.

После исчерпания этих квот импорт облагается пошлиной в режиме наибольшего благоприятствования или, в случае яиц, может продолжаться в соответствии с режимом erga omnes ВТО (снижение пошлины на 50%).

Для сахара применяется режим наибольшего благоприятствования:

сахар для переработки: 339 евро за тонну;

другой сахар и рафинированный (белый) сахар: 419 евро за тонну.

Для меда пошлина в режиме наибольшего благоприятствования составляет 17,3%, тогда как для яиц пошлина — 30,4 евро/100 кг нетто, а в рамках квоты erga omnes она снижается до 15,2 евро/100 кг.

Для дальнейшего импорта кукурузы пошлины не будут применяться, поскольку они базируются на разнице между мировой рыночной ценой и референтной ценой ЕС.

