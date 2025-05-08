Украина получила 1 млрд евро от ЕС: куда направят средства — Finance.ua

Украина получила 1 млрд евро от ЕС: куда направят средства Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Украина получила 1 млрд евро от ЕС: куда направят средства

Украина в четверг, 8 мая, получила 1 млрд евро от ЕС. Это четвертый транш макрофинансовой помощи за счет российских активов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«В Госбюджет Украины поступил четвертый транш от ЕС объемом 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Средства будут направлены на покрытие потребностей госбюджета», — говорится в сообщении.

Читайте также Украина получила третий транш в размере 1 млрд евро от ЕС

ERA предусматривает направление Украине $50 млрд, из которых взнос ЕС составляет 18,1 млрд евро (около $20 млрд).

В целом в рамках инициативы ERA уже привлечено от Европейского Союза 6 млрд евро. Ожидается, что средства от Европейского Союза будут поступать по частям до конца года. Это позволит обеспечить бюджетные потребности Украины в 2025—2026 годах.

Читайте также Украина получила около $400 млн очередного транша от МВФ

«Я благодарен партнерам из ЕС за последовательную и предсказуемую поддержку, которая поддерживает финансовую устойчивость Украины. Привлеченные средства позволят профинансировать приоритетные расходы госбюджета. Этот механизм заставляет россию платить за ущерб, который она наносит Украине», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Замороженные активы центрального банка россии в ЕС достигают 210 млрд евро и составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире по официальным данным ЕС.

Читайте также Украина получила транш от ЕС в размере 4,1 млрд евро

На сегодняшний день в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine Украина привлекла от партнеров около 14,7 млрд долларов США.

«Эти средства обеспечены за счет доходов от обездвиженных активов центробанка россии. Направим эти финансы на покрытие критически важных расходов бюджета и укрепление нашего государства. Этот транш — часть справедливого и последовательного подхода: агрессор должен заплатить за разрушения, которые он принес на нашу землю. Благодарим ЕС и партнеров по G7 за действенный механизм. Ожидаем следующего шага — полной конфискации активов и усиления санкций в ответ на зверства россии», — добавил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.