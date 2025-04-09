Украина получила третий транш в размере 1 млрд евро от ЕС — Finance.ua
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Украина получила третий транш в размере 1 млрд евро от ЕС

Казна и Политика
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Украина получила третий транш в размере 1 млрд евро от ЕС
Украина получила третий транш в размере 1 млрд евро от ЕС
В среду, 9 апреля, Украина получила третий транш от ЕС в объеме 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
ERA предусматривает направление Украине $50 млрд, из которых взнос ЕС составляет 18,1 млрд евро ($20 млрд).
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В рамках инициативы ERA Минфин уже привлек от Европейского Союза 5 млрд евро. Ожидается, что остальные средства от ЕС Украина будет получать частями до конца 2025 года.
«В 2025 году ЕС направил в Государственный бюджет Украины 8,5 млрд евро — больше всех доноров. Средства поступили в рамках механизма ERA и финансового инструмента Ukraine Facility», — отметил министр финансов Сергей Марченко.
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Как добавил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, это третий транш в рамках инициативы G7, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.
«Средства направим на приоритетные расходы госбюджета. Наш приоритет — полная конфискация замороженных российских суверенных активов, которые должны быть использованы как ресурс для восстановления Украины», — написал он в Telegram-канале.

Справка Finance.ua:

  • Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине — 50,5 млрд евро на приоритетные расходы госбюджета.
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По материалам:
Finance.ua
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