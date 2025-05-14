Страны-члены НАТО разрабатывают план по выделению 5% ВВП на оборону — Finance.ua

Страны-члены НАТО разрабатывают план по выделению 5% ВВП на оборону
Страны-члены НАТО начали работу над соглашением о значительном увеличении расходов на оборону в размере 5% от объема ВВП на военные нужды. Такое требование к союзникам Североатлантического альянса неоднократно выдвигал президент США Дональд Трамп.
Об этом пишет Вloomberg.
По словам дипломатов, переговорщики в военном альянсе добиваются прогресса на пути к достижению 5% ВВП на оборону и расходы, связанные с обороной, до 2032 года.
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Министры иностранных дел стран НАТО обсудят эту инициативу на встрече в турецком курортном городе Анталия 14−15 мая. Официально это соглашение планируется заключить на саммите НАТО, который состоится в следующем месяце в Гааге.
Соглашение о расходах на оборону в масштабах, требуемых Трампом, станет самым большим увеличением расходов союзников альянса со времен окончания холодной войны. В ежегодном отчете НАТО отмечается, что в настоящее время восемь из 32 союзников не достигли 2% расходов на оборону от своего ВВП.
По данным журналистов, генеральный секретарь Марк Рютте предлагает союзникам НАТО согласиться на уровень 3,5% ВВП в течение следующих семи лет на оборону, с дополнительными 1,5%, выделенными на военную мобильность, товары двойного назначения и кибербезопасность.
Выступая перед журналистами в США в прошлом месяце, Рютте заявил, что целью саммита в Гааге станет перераспределение расходов внутри альянса с учетом огромной доли США по сравнению с Канадой и европейскими союзниками НАТО.
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