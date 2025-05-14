Страны-члены НАТО разрабатывают план по выделению 5% ВВП на оборону — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Страны-члены НАТО разрабатывают план по выделению 5% ВВП на оборону

Мир
0
Страны-члены НАТО разрабатывают план по выделению 5% ВВП на оборону
Страны-члены НАТО разрабатывают план по выделению 5% ВВП на оборону
Страны-члены НАТО начали работу над соглашением о значительном увеличении расходов на оборону в размере 5% от объема ВВП на военные нужды. Такое требование к союзникам Североатлантического альянса неоднократно выдвигал президент США Дональд Трамп.
Об этом пишет Вloomberg.
По словам дипломатов, переговорщики в военном альянсе добиваются прогресса на пути к достижению 5% ВВП на оборону и расходы, связанные с обороной, до 2032 года.
Читайте также
Министры иностранных дел стран НАТО обсудят эту инициативу на встрече в турецком курортном городе Анталия 14−15 мая. Официально это соглашение планируется заключить на саммите НАТО, который состоится в следующем месяце в Гааге.
Соглашение о расходах на оборону в масштабах, требуемых Трампом, станет самым большим увеличением расходов союзников альянса со времен окончания холодной войны. В ежегодном отчете НАТО отмечается, что в настоящее время восемь из 32 союзников не достигли 2% расходов на оборону от своего ВВП.
Читайте также
По данным журналистов, генеральный секретарь Марк Рютте предлагает союзникам НАТО согласиться на уровень 3,5% ВВП в течение следующих семи лет на оборону, с дополнительными 1,5%, выделенными на военную мобильность, товары двойного назначения и кибербезопасность.
Выступая перед журналистами в США в прошлом месяце, Рютте заявил, что целью саммита в Гааге станет перераспределение расходов внутри альянса с учетом огромной доли США по сравнению с Канадой и европейскими союзниками НАТО.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems