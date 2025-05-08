Литва в 2026 году выделит на оборону 5,25% своего ВВП — Finance.ua

Литва в 2026 году выделит на оборону 5,25% своего ВВП Сегодня 21:30 — Мир

Литва в 2026 году выделит на оборону 5,25% своего ВВП

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас объявил, что в 2026 году страна будет выделять на оборону 5,25% своего ВВП.

Об этом Палуцкас заявил в четверг, его заявление приводит LRT.

По словам главы литовского правительства, оборона государства с восточного фланга НАТО будет финансироваться из государственного бюджета за счет налогов и заемных средств.

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В этом году на оборону выделяется 3,93% валового внутреннего продукта, но после изменения геополитической ситуации Литва должна срочно создать сухопутную дивизию, подготовиться к приему немецкой бригады в Литве и выполнить другие работы по усилению безопасности.

«Совет национальной обороны договорился, что, начиная со следующего года, до 2030 года финансовые потребности (на оборону) составят 5,25−5,5% от валового внутреннего продукта того года. В бюджете на 2026 год это будет 5,25%», — сказал премьер-министр Литвы.

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Напомним, в середине января Государственный совет обороны Литвы решил, что страна должна расходовать на оборону от 5 до 6% своего ВВП или около 12 миллиардов евро в течение следующих пяти лет.

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагал в целях обеспечения 5−6% ВВП на оборону увеличить отчисления от прибыли Центробанка в бюджет.

Как известно, после прихода к власти Трампа США требуют от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до минимум 5% ВВП.

Європейська правда По материалам:

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