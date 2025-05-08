Писториус стремится увеличить годовой оборонный бюджет Германии до более чем 60 млрд евро — Reuters Сегодня 17:19 — Мир

Писториус стремится увеличить годовой оборонный бюджет Германии до более чем 60 млрд евро — Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус добивается радикального увеличения годового оборонного бюджета страны до более чем 60 миллиардов евро начиная с 2025 года.

Об этом сообщает Reuters.

В 2024 году обычный оборонный бюджет Германии составлял 52 миллиарда евро. Он был дополнен 20 миллиардами евро из специального фонда в размере 100 миллиардов евро, созданного в ответ на вторжение россии в Украину.

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Фонд имеет целью усовершенствовать давно обделенную вниманием армию Германии, но будет полностью исчерпан до 2028 года. Писториус хочет, чтобы повышение бюджета вступило в силу в 2025 году. Также министр стремится сохранить годовые расходы на уровне более 60 миллиардов евро в течение следующих четырех лет, и это будет покрыто среднесрочными планами расходов правительства.

Кроме того, сообщается, что министерству обороны требуется бюджет в размере около 63 миллиардов евро на 2025 год. Это будет на 10 миллиардов евро больше, чем бюджетное предложение от коалиции бывшего канцлера Олафа Шольца до распада в ноябре прошлого года.

«Тем не менее, вызов будет состоять в том, как эти деньги можно будет израсходовать своевременно», — добавил источник Reuters.

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В этом ответе было акцентировано на проблеме того, что оборонная промышленность часто испытывает трудности с наращиванием производства достаточно быстро, чтобы учитывать незапланированные заказы.

В 2024 году Министерство обороны испытывало трудности с достижением целевого показателя НАТО в 2% военных расходов как доли национального производства из-за медленного распределения средств.

Высокопоставленный правительственный источник, которого в среду спросили о заявленной цели «свыше 60 миллиардов евро», был менее конкретным, но сказал, что цифра приблизительная.

Представительница министерства обороны, которую попросили прокомментировать этот вопрос, заявила, что бюджетный процесс на 2025 год еще не завершен. Она не подтвердила и не опровергла заявленную цель более чем в 60 миллиардов евро.

Германия и другие европейские страны находятся под сильным давлением со стороны администрации Трампа по увеличению расходов на оборону.

Европейские члены НАТО также чувствуют себя менее способными полагаться на гарантии безопасности США, чем в прошлом, поскольку они противостоят более агрессивной россии.

Германия, крупнейшая экономика Европы, недавно одобрила планы по масштабному увеличению расходов, что стало важным поворотом для страны, традиционно выступавшей за строгую фискальную дисциплину. Фискальный план включает 500 миллиардов евро для специального фонда инфраструктуры, а также в значительной степени исключает оборонные инвестиции из внутренних правил, которые ограничивают заимствования.

УНН По материалам:

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