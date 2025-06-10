Renault планирует производить дроны в Украине — Finance.ua

Renault планирует производить дроны в Украине 10.06.2025, 00:06 — Технологии&Авто

Renault планирует производить дроны в Украине

Французский производитель автомобилей Renault SA провел переговоры с Министерством обороны Франции о производстве дронов в Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщил представитель компании, переговоры состоялись, но на данном этапе решение не принято, поскольку компания ожидает дальнейших деталей от министерства.

Агентство France Info сообщает, что Renault будет сотрудничать с небольшой компанией, чтобы создать производственные линии в десятках или сотнях километров от линии фронта. Согласно сообщению, дроны могут использоваться Украиной и французскими вооруженными силами.

Французское оборонное министерство отказалось комментировать ситуацию с Renault.

Однако министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что крупный французский производитель автомобилей объединит усилия с небольшой французской оборонной компанией для оснащения производственных линий в Украине по производству дронов. Но название компании не уточнил.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.