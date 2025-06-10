Renault планирует производить дроны в Украине — Finance.ua

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Renault планирует производить дроны в Украине

Технологии&Авто
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Renault планирует производить дроны в Украине
Renault планирует производить дроны в Украине
Французский производитель автомобилей Renault SA провел переговоры с Министерством обороны Франции о производстве дронов в Украине.
Об этом пишет Bloomberg.
Как сообщил представитель компании, переговоры состоялись, но на данном этапе решение не принято, поскольку компания ожидает дальнейших деталей от министерства.
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Агентство France Info сообщает, что Renault будет сотрудничать с небольшой компанией, чтобы создать производственные линии в десятках или сотнях километров от линии фронта. Согласно сообщению, дроны могут использоваться Украиной и французскими вооруженными силами.
Французское оборонное министерство отказалось комментировать ситуацию с Renault.
Однако министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что крупный французский производитель автомобилей объединит усилия с небольшой французской оборонной компанией для оснащения производственных линий в Украине по производству дронов. Но название компании не уточнил.
По материалам:
Економічна Правда
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