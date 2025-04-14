Renault в выигрыше: пошлины Трампа не ударили по компании — FT — Finance.ua
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Renault в выигрыше: пошлины Трампа не ударили по компании — FT

Фондовый рынок
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Renault в выигрыше: пошлины Трампа не ударили по компании — FT
Renault в выигрыше: пошлины Трампа не ударили по компании — FT
Французский автопроизводитель Renault оказался в выигрышном положении из-за торговой политики США.
Об этом пишет Financial Times.
Поскольку компания почти не продает авто в США, 25% пошлины на импортные автомобили, введенные Дональдом Трампом, ее почти не коснулись.
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«За последние четыре года в должности генерального директора Renault я пережил много трудных моментов, но по крайней мере в этом случае мне не приходится быть тем, кто волнуется первым», — заявил Лука де Мео, руководитель компании.
Renault сосредоточена на европейском рынке, где реализует две трети выпускаемой продукции. В последние годы компания провела масштабную реорганизацию, обновила модельный ряд и оптимизировала затраты. Она также планирует увеличить долю электрокаров в продажах до 20%.
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«Я хочу вывести Renault в финал Лиги чемпионов, потому что я уверен, что у нас есть и потенциал, и ресурсы для этого», — добавил де Мео.
Несмотря на выигрышную позицию, компания не застрахована от последствий всеобщего замедления рынка, вызванного политикой США. Инвесторы уже отреагировали: после заявлений Трампа акции Renault снизились на 9%.
По материалам:
Економічна Правда
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