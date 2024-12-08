Зарядка авто за 15 минут: Renault работает над скоростной зарядкой — Finance.ua

Зарядка авто за 15 минут: Renault работает над скоростной зарядкой Сегодня 04:33 — Технологии&Авто

Renault готовит прорыв в зарядке электромобилей: с 2026 года их авто смогут заряжаться до 80% всего за 15 минут.

Об этом сообщает electrek.co.

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Это стало возможным благодаря соглашению с компанией STMicroelectronics, которая будет поставлять модули мощности на основе карбида кремния (SiC).

Эти модули играют ключевую роль в оптимизации энергии, улучшая эффективность, регенерацию и увеличивая запас хода.

Новые инверторы будут доступны как для моделей с архитектурой 400 В, так и для премиумсегмента с 800 В.

Первые результаты мы увидим на фургоне Estafette и обновленных версиях R5 и R4. Например, R4 сможет похвастаться запасом хода до 500 км за WLTP.

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Renault делает ставку на контроль всей цепочки создания электродвигателей, чтобы предлагать автомобили с лучшими характеристиками и минимальным временем подзарядки.

Электрическое будущее близко, и Renault уверенно занимает свое место в его авангарде.

Ampercar По материалам:

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