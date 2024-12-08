Зарядка авто за 15 минут: Renault работает над скоростной зарядкой — Finance.ua

Зарядка авто за 15 минут: Renault работает над скоростной зарядкой
Renault готовит прорыв в зарядке электромобилей: с 2026 года их авто смогут заряжаться до 80% всего за 15 минут.
Об этом сообщает electrek.co.
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Это стало возможным благодаря соглашению с компанией STMicroelectronics, которая будет поставлять модули мощности на основе карбида кремния (SiC).
Эти модули играют ключевую роль в оптимизации энергии, улучшая эффективность, регенерацию и увеличивая запас хода.
Новые инверторы будут доступны как для моделей с архитектурой 400 В, так и для премиумсегмента с 800 В.
Первые результаты мы увидим на фургоне Estafette и обновленных версиях R5 и R4. Например, R4 сможет похвастаться запасом хода до 500 км за WLTP.
Renault делает ставку на контроль всей цепочки создания электродвигателей, чтобы предлагать автомобили с лучшими характеристиками и минимальным временем подзарядки.
Электрическое будущее близко, и Renault уверенно занимает свое место в его авангарде.
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