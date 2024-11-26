Renault представила новый электрический велосипед (фото) — Finance.ua
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Renault представила новый электрический велосипед (фото)

Технологии&Авто
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Renault начинает продажи легких электровелосипедов. На рынок выходит новая модель Snow стоимостью 1300 евро, и это самый дешевый электрический Renault. О ней рассказали на сайте L’Argus.
Новый Renault Snow изготовили в сотрудничестве с французским производителем велотехники Velobacene. Этот небольшой городской электробайк с алюминиевой рамой весит 22 кг.
Renault представила новый электрический велосипед (фото)
Велосипед выдержан в стилистике нового электрокроссовера Renault 4 E-Tech и доступен в цветах его палитры. Он рассчитан на велосипедистов ростом от 156 до 180 см.
Небольшие 20-дюймовые шины имеют высокий профиль, а подвеска усилена, то есть Renault Snow приспособлен к легкому бездорожью. К тому же электробайк легко складывается всего за 10 секунд.
Renault представила новый электрический велосипед (фото)
Электромотор мощностью 0,35 л. с. (0,25 кВт) позволяет развивать 25 км/ч. Замедляют его дисковые тормоза. Батарея на 10 А∙ч обеспечивает запас хода в 40 км. Она снимается, а еще ее можно подзаряжать от Renault 4 E-Tech.
Для Renault Snow предлагают целый ряд разнообразных аксессуаров. Его можно оснастить багажником (он выдерживает до 25 кг), брызговиками, диодной оптикой и USB-портом для подзарядки гаджетов.
По материалам:
Фокус
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