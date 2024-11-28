Новый Renault Duster дебютировал в Украине — Finance.ua

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Новый Renault Duster дебютировал в Украине

Фондовый рынок
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Новый Renault Duster дебютировал в Украине
Новый Renault Duster дебютировал в Украине
Французский бренд Renault представил новое поколение кроссовера Duster для украинского рынка.
Кроссовер Renault Duster уже давно стал бестселлером в Украине. Однако в то время как оригинальный Dacia Duster получил новое поколение еще в прошлом году, на украинском рынке до сих пор продается предыдущее поколение «Дастера».
Теперь официально сообщено, что новый Duster, в начале этого года дебютировавший под брендом Renault, появится и в Украине.
Для украинских покупателей представлены три комплектации (Authentic, Evolution, Techno) и три вида трансмиссии.
Базовая комплектация Authentic будет доступна от 829 900 грн (около 18 900 евро) и будет предлагать минимальный комфорт: кондиционер, стеклоподъемники, задний парктроник и контроль давления в шинах. Комплектация будет предлагаться с дизельным двигателем 1,5 (115 л.с.), шестиступенчатой ​​механикой и полным приводом. Также будет доступен 1,3-литровый бензиновый двигатель (150 л.с.) с автоматом и передним приводом.
Об оснащении комплектации Evolution можно узнать в этом материале, но наиболее заметным оборудованием является: 7-дюймовая приборная панель, 10,1-дюймовая «медийка», камера заднего вида, 17-дюймовые диски и полный привод.
Теперь комплектация Evolution будет стоить от 969 900 грн (22 130 евро) и будет агрегироваться гибридным 1,2-литровым бензиновым двигателем MHEV (130 л.с.), 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач и полным приводом.
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По материалам:
motorcar
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