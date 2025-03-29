Renault Megane возвращается на рынок с дизельным двигателем (фото) — Finance.ua

Renault Megane возвращается на рынок с дизельным двигателем (фото) Сегодня 03:02 — Технологии&Авто

Renault Megane возвращается на рынок с дизельным двигателем (фото), Фото: Renault

Седан Renault Megane возвращается на рынок. Ранее в продаже снова появилась бензиновая версия модели, а теперь предложили и дизельный вариант. Первой страной, где он появился, стала Польша — там седан стоит 113 900 злотых (27 000 евро).

Об этом сообщается на сайте Renault.

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Renault Megane Sedan предыдущего поколения с двигателями внутреннего сгорания перестали продавать в Европе несколько лет назад, ведь дебютировала новая генерация модели, которая стала электрокаром.

Однако седан продолжили выпускать в Турции и теперь постепенно возвращают в продажу в других странах.

Фото: Renault

Седан Renault Megane 2025 совсем не изменился.

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Дизельный вариант модели сохранил проверенный 1,5-литровый двигатель Renault K9K на 115 л. с. и доступен исключительно с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Средний расход горючего составляет 4,7 л/100 км.

Фото: Renault

Базовая комплектация Renault Megane 2025 включает цифровую приборную панель, двухзонный климат-контроль, камеру, парктроник, 7-дюймовый тачскрин, а также системы автоматического торможения и контроля полосы движения.

Более дорогая версия Renault Megane Sedan добавляет полностью диодные фары, крупнее дисплей — 9,3 дюймов, адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков и усталости водителя.

Фокус По материалам:

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