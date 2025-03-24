В Украине стартовали продажи нового самого дешевого кроссовера от Renault — Finance.ua

В Украине стартовали продажи нового самого дешевого кроссовера от Renault Сегодня 03:04 — Фондовый рынок

В Украине стартовали продажи нового самого дешевого кроссовера от Renault

20 марта 2025 года в Украине официально начались продажи нового компактного кроссовера Renault Kardian. Новинка стала самой доступной SUV в линейке французского производителя, а ее цена стартует от 722 900 гривен. Автомобиль уже доступен в дилерских центрах для тест-драйва и заказа.

Renault Kardian позиционируется как бюджетный городской кроссовер B-сегмента, сочетающий компактные размеры и практичность. Автомобиль оснащается 1,0-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем, выдающим 125 к.с. с. Он работает в паре с 5-ступенчатой ​​механической коробкой или вариатором CVT.

Renault предлагает Kardian в трех вариантах оснащения:

Evolution — от 722 900 грн (МТ),

Techno — более оснащенная версия с расширенным пакетом опций,

Iconic — топовая комплектация с автоматической КПП от 776900 грн.

Renault Kardian получил современный дизайн с фирменной решеткой радиатора, стильными LED фарами и пластиковым обвесом кузова. В салоне предусмотрена мультимедийная система с сенсорным экраном, цифровая панель приборов и комфортные сиденья. Несмотря на компактные габариты, у автомобиля есть просторный салон и вместительный багажник.

Новый Kardian стал одним из трех автомобилей, которые Renault представила в Украине осенью 2024 года. Вместе с ним вышли обновленный внедорожник Duster и седан Taliant. Kardian ориентирован на тех, кто ищет доступный, но практичный городской кроссовер. Благодаря демократичной цене у него есть все шансы стать бестселлером в своем сегменте на украинском рынке.

Ampercar По материалам:

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