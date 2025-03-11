Электромобиль Renault 4 вышел на рынки Европы — Finance.ua

Электромобиль Renault 4 вышел на рынки Европы Сегодня 04:21 — Технологии&Авто

Электромобиль Renault 4 вышел на рынки Европы

Компания Renault начинает продажи на европейском рынке электрического кроссовера Renault 4. Официальный дебют новинки состоялся в октябре прошлого года на Парижском автосалоне, а на этой неделе начались его продажи, заработали конфигураторы на европейских сайтах Renault и дилеры начали принимать заказы.

В основе кроссовера лежит платформа AmpR Small, единственный электромотор, расположенный на передней оси и вращает передние колеса. Указанные на потребительских сайтах Renault технические данные новой «четверки» немного отличаются от объявленных во время премьеры.

Габаритная длина нового Renault 4 по уточненным данным составляет 4144 мм, ширина — 1808 мм, высота — 1570 мм, колесная база — 2624 мм, а клиренс — 181 мм. Объем багажника — 420 л, со сложенными спинками второго ряда — 1405 л. Снаряженная масса — от 1335 до 1387 кг в зависимости от оснащения.

На старте продаж Renault 4 предложен в трех комплектациях — базовой Evolution, Techno и топовой Iconic. Самый простой кроссовер в комплектации Evolution стоит 29 400 евро, электромотор у него выдает 122 л.с. и 225 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 9,2 с, максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. Емкость батареи — 40 кВт*ч, запас хода на одной зарядке — 305 км по циклу WLTP.

За цену 29 400 евро вы получаете кроссовер красного цвета (за другие цвета нужно доплачивать) на штампованных колесах с колпаками. В оснащение входят 10-дюймовый мультимедийный экран, климат-контроль, тепловой насос и богатый набор систем активной и пассивной безопасности. При этом много полезных вещей убрано в опции — например, зимний пакет (350 евро), брызговики, коврики и различные аксессуары для салона.

Renault 4 в комплектации Evolution доступен также с более мощным электромотором (150 л.с., 245 Нм) в комплекте с батареей на 52 кВт*ч. Стоит такой кроссовер от 32 400 евро, первую сотню он набирает за 8,2 с, максимальная скорость — 150 км/ч, запас хода на одной зарядке — 404 км. Кроссовер в комплектациях Techno (от 34 400 евро) и Iconic (от 36 400 евро) предлагается только в сочетании со 150-сильным мотором и батареей на 52 кВт*ч.

Autogeek По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.