Лесное хозяйство Украины: где растет бизнес (инфографика)

В Украине деятельность в сфере лесного хозяйства и лесозаготовки осуществляют как ФЛП, так и юридические лица.
Об этом пишет YC.Market, которая исследовала региональное распределение субъектов хозяйствования, количество компаний и физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и проследила динамику регистраций и прекращений компаний и ФЛП в 2024 — 2025 гг. по классификации видов экономической деятельности (КВЭД) Лесное хозяйство.
Если анализировать именно количество зарегистрированных компаний, то первое место разделяют 3 региона с одинаковым количеством компаний — 311:
• г. Киев — благодаря статусу деловой столицы и наличию офисов крупных деревообрабатывающих компаний и холдингов;
• Киевская область — регион с развитой логистикой, складской инфраструктурой и удобным выходом на экспорт;
• Закарпатская — благодаря значительным лесным ресурсам Карпат, географическому расположению с доступом к европейским рынкам и древним традициям деревообработки в регионе.
Замыкают пятерку лидеров Львовская (267) и Ивано-Франковская области (230).
Наименьшее количество компаний в этой сфере зарегистрировано в Кировоградской (55), Тернопольской (69), Полтавской (92), Сумской (97) и Николаевской (99) областях.
Очевидно, что на это влияет несколько факторов: в частности, близость некоторых из регионов к линии военных действий. Кроме того, эти регионы обладают ограниченной лесной площадью, что прямо влияет на низкий спрос на создание предприятий в лесной сфере.
Наибольшее количество ФЛП, зарегистрированных по КВЭД «Лесное хозяйство и лесозаготовки», сосредоточено в Ровенской (980), Житомирской (971), Винницкой (886), Ивано-Франковской (844) и Хмельницкой (696) областях.
Это регионы с высоким уровнем местной предпринимательской активности и доступом к лесным ресурсам.
Наименьшее количество ФЛП в этой сфере зарегистрировано в Тернопольской области (222), г. Киеве (292), Кировоградской (343), Николаевской (362) и Полтавской областях (418).
По всей вероятности, низкий спрос на предпринимательство в лесной сфере связан с отсутствием масштабных лесных угодий или высоким уровнем урбанизации (как в случае с Киевом).
В 2024 году наблюдалось относительно стабильное соотношение между количеством вновь созданных и прекращенных ФЛП в каждом квартале.
Оживление особенно заметно в регионах с развитой лесозаготовительной инфраструктурой, где малый и средний бизнес реагирует быстрее на рыночные возможности.
Что касается количества вновь созданных ФЛП в лесной сфере: заметно восстановление во ІІ квартале 2025 года после падения в конце 2024-го.
В 2024 году наблюдалось определенное замедление: ІІ и ІІІ кварталы 2024 года были почти идентичными по количеству новых ФЛП, однако в IV квартале произошел резкий спад регистраций — почти вдвое по сравнению с предыдущим периодом.
С начала 2025 года ситуация начала выравниваться, а во ІІ квартале зафиксировано ощутимое оживление: количество новых ФЛП удвоилось по сравнению с I кварталом 2025 года и превысило показатели любого из кварталов 2024-го.
Finance.ua
Бизнес
