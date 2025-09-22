Лесное хозяйство Украины: где растет бизнес (инфографика) Сегодня 20:04 — Фондовый рынок

Лесное хозяйство Украины: где растет бизнес (инфографика)

В Украине деятельность в сфере лесного хозяйства и лесозаготовки осуществляют как ФЛП, так и юридические лица.

Об этом пишет YC.Market , которая исследовала региональное распределение субъектов хозяйствования, количество компаний и физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и проследила динамику регистраций и прекращений компаний и ФЛП в 2024 — 2025 гг. по классификации видов экономической деятельности (КВЭД) Лесное хозяйство.

Если анализировать именно количество зарегистрированных компаний, то первое место разделяют 3 региона с одинаковым количеством компаний — 311:

• г. Киев — благодаря статусу деловой столицы и наличию офисов крупных деревообрабатывающих компаний и холдингов;

• Киевская область — регион с развитой логистикой, складской инфраструктурой и удобным выходом на экспорт;

• Закарпатская — благодаря значительным лесным ресурсам Карпат, географическому расположению с доступом к европейским рынкам и древним традициям деревообработки в регионе.

Замыкают пятерку лидеров Львовская (267) и Ивано-Франковская области (230).

Наименьшее количество компаний в этой сфере зарегистрировано в Кировоградской (55), Тернопольской (69), Полтавской (92), Сумской (97) и Николаевской (99) областях.

Очевидно, что на это влияет несколько факторов: в частности, близость некоторых из регионов к линии военных действий. Кроме того, эти регионы обладают ограниченной лесной площадью, что прямо влияет на низкий спрос на создание предприятий в лесной сфере.

Наибольшее количество ФЛП, зарегистрированных по КВЭД «Лесное хозяйство и лесозаготовки», сосредоточено в Ровенской (980), Житомирской (971), Винницкой (886), Ивано-Франковской (844) и Хмельницкой (696) областях.

Это регионы с высоким уровнем местной предпринимательской активности и доступом к лесным ресурсам.

Наименьшее количество ФЛП в этой сфере зарегистрировано в Тернопольской области (222), г. Киеве (292), Кировоградской (343), Николаевской (362) и Полтавской областях (418).

По всей вероятности, низкий спрос на предпринимательство в лесной сфере связан с отсутствием масштабных лесных угодий или высоким уровнем урбанизации (как в случае с Киевом).

В 2024 году наблюдалось относительно стабильное соотношение между количеством вновь созданных и прекращенных ФЛП в каждом квартале.

Оживление особенно заметно в регионах с развитой лесозаготовительной инфраструктурой, где малый и средний бизнес реагирует быстрее на рыночные возможности.

Что касается количества вновь созданных ФЛП в лесной сфере: заметно восстановление во ІІ квартале 2025 года после падения в конце 2024-го.

В 2024 году наблюдалось определенное замедление: ІІ и ІІІ кварталы 2024 года были почти идентичными по количеству новых ФЛП, однако в IV квартале произошел резкий спад регистраций — почти вдвое по сравнению с предыдущим периодом.

Читайте также Украинцы получат дополнительную денежную помощь на дрова и уголь

С начала 2025 года ситуация начала выравниваться, а во ІІ квартале зафиксировано ощутимое оживление: количество новых ФЛП удвоилось по сравнению с I кварталом 2025 года и превысило показатели любого из кварталов 2024-го.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.