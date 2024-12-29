Украинцы получат дополнительную денежную помощь на дрова и уголь — Finance.ua

Украинцы получат дополнительную денежную помощь на дрова и уголь Сегодня 06:00 — Личные финансы

Украинцы получат дополнительную денежную помощь на дрова и уголь

Украинцы, использующие твердое топливо для отопления жилья, имеют право на дополнительную финансовую поддержку от государства.

Соответствующее решение закреплено постановлением КМУ № 1169 от 15 октября 2024, сообщают в Пенсионном фонде Украины.

Программа направлена ​​на поддержку домохозяйств, не имеющих доступа к централизованному отоплению и не использующих газ или электроэнергию для обогрева помещений.

Дополнительная поддержка на приобретение твердого топлива выплачивается раз в отопительный период (за счет международных партнеров и за счет государственного бюджета).

Механизм получения помощи

Если в 2024 году домохозяйству уже назначена льгота или жилищная субсидия на приобретение твердого топлива, и получатели предоставляли от своего имени и от имени членов домохозяйства согласие на сбор, передачу и обработку персональных данных, дополнительную поддержку начислят без обращения за имеющейся в органах Пенсионного фонда Украины информацией.

Те домохозяйства, которые еще в 2024 году не обращались за жилищной субсидией или льготой на приобретение твердого топлива, но нуждаются в государственной поддержке, могут обратиться в органы Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением до конца текущего года. После назначения льготы или жилищной субсидии дополнительная поддержка будет предоставлена ​​автоматически.

Новые заявители могут обратиться в органы Пенсионного фонда Украины через:

сервисные центры органов Пенсионного фонда Украины лично или средствами почтовой связи,

центры предоставления административных услуг,

исполнительные органы местного самоуправления,

электронные сервисы с использованием квалифицированной электронной подписи (через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины).

Размер дополнительной поддержки определяется для каждого домохозяйства индивидуально исходя из повышенного показателя стоимости твердого топлива. Он определяется как разница между размером субсидии/льготы, определенным по увеличенному показателю стоимости твердого топлива, и размером субсидии/льготы, выплаченной в 2024 году.

Порядок осуществления выплат

Получателям жилищных субсидий и льгот, отапливающим свои жилые помещения твердым топливом и имеющим право на дополнительную поддержку в соответствии с постановлением Правительства № 1169, отправлено сообщение в личные кабинеты на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (раздел «Мои сообщения» — рубрика «Индивидуальные сообщения»).

Граждане, которые в предыдущем периоде уже получали дополнительную поддержку, проинформированы о том, что им не нужно обращаться в орган Фонда, поскольку согласие на передачу и обработку персональных данных правительствам иностранных государств ими было предоставлено ранее.

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А домохозяйствам, которые такого согласия не давали или дополнительной поддержки не получали, Фонд напомнил о необходимости предоставить «Согласие на передачу и обработку персональных данных» через личный кабинет вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины или его территориальных органов.

После поступления от ПФУ информации о получателях льгот/жилищных субсидий, необходимой для проведения выплаты дополнительной поддержки, партнеры осуществляют выплату дополнительной поддержки путем перечисления средств на банковский счет (по стандарту IBAN) в банке, в котором открыт счет такого получателя.

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