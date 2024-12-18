Штрафы за тепловой паразитизм в Польше: что нужно знать — Finance.ua

Штрафы за тепловой паразитизм в Польше: что нужно знать
Жители многоквартирных домов в Польше могут получить штраф, если не соблюдают установленный температурный режим.
Об этом пишет shoppingpl.com со ссылкой на Gazeta Prawna.
С началом отопительного сезона жилищно-строительные кооперативы по всей Польше проводят проверку температуры в квартирах. Это направлено на борьбу с так называемым «тепловым паразитизмом» — практикой, когда жильцы отключают отопление у себя в жилище, полагаясь на тепло от соседей.
Это имеет несколько негативных последствий, ведь отсутствие должного отопления ведет к:
- росту расходов на отопление для других жильцов;
- несправедливому распределению счетов;
- повреждению здания (повышение сырости или развитие плесени).
Согласно распоряжению министра инфраструктуры, минимальная температура в жилых помещениях должна составлять 20 °C, а в ванных комнатах — 24 °C. Однако некоторые общины разрешают снижать температуру до 16−17°C.
За несоблюдение этих норм может быть выписан штраф до 500 злотых.
На это стоит обратить внимание и украинцам, которые вынуждены проживать в арендованных квартирах и платить немалые суммы за коммунальные услуги.
Чтобы избежать финансовых санкций, нужно:
- поддерживать температуру в помещениях не ниже 20 °C;
- регулярно проверять состояние систем отопления;
- обращаться за финансовой помощью или реструктуризацией платежей в случае затруднений.
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