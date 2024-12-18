Штрафы за тепловой паразитизм в Польше: что нужно знать — Finance.ua

Штрафы за тепловой паразитизм в Польше: что нужно знать Сегодня 13:32 — Мир

Штрафы за тепловой паразитизм в Польше: что нужно знать

Жители многоквартирных домов в Польше могут получить штраф, если не соблюдают установленный температурный режим.

С началом отопительного сезона жилищно-строительные кооперативы по всей Польше проводят проверку температуры в квартирах. Это направлено на борьбу с так называемым «тепловым паразитизмом» — практикой, когда жильцы отключают отопление у себя в жилище, полагаясь на тепло от соседей.

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Это имеет несколько негативных последствий, ведь отсутствие должного отопления ведет к:

росту расходов на отопление для других жильцов;

несправедливому распределению счетов;

повреждению здания (повышение сырости или развитие плесени).

Согласно распоряжению министра инфраструктуры, минимальная температура в жилых помещениях должна составлять 20 °C, а в ванных комнатах — 24 °C. Однако некоторые общины разрешают снижать температуру до 16−17°C.

За несоблюдение этих норм может быть выписан штраф до 500 злотых.

На это стоит обратить внимание и украинцам, которые вынуждены проживать в арендованных квартирах и платить немалые суммы за коммунальные услуги.

Чтобы избежать финансовых санкций, нужно:

поддерживать температуру в помещениях не ниже 20 °C;

регулярно проверять состояние систем отопления;

обращаться за финансовой помощью или реструктуризацией платежей в случае затруднений.

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