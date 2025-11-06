ФЛП выполнили 76% годового плана по уплате единого налога

0 800 307 555
Несмотря на войну, ФЛП продолжают наполнять местные бюджеты — и даже делают это активнее, чем раньше.
Об этом свидетельствует аналитика Опендатабот.
За девять месяцев 2025 года предприниматели уплатили более 44 млрд грн единого налога. Это больше, чем в прошлом году и почти вдвое больше, чем до полномасштабного вторжения.
При этом количество зарегистрированных предпринимателей почти не выросло.

Сколько оплатили ФЛП: детали

По данным Министерства финансов, за 9 месяцев 2025 года поступления от единого налога составили 44,18 млрд грн. Это на 10% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и в 1,8 раза больше, чем в 2021 году.
Сейчас ФЛП уже выполнили 76% годового плана по уплате единого налога.
Наибольшие поступления пришлись на первый квартал — 15,77 млрд грн. Во втором квартале предприниматели оплатили 13,69 млрд грн, а в третьем — 14,71 млрд грн.
Количество физических лиц-предпринимателей за год практически не изменилось — прирост составляет лишь +0,75%. Впрочем, если сравнивать с 2021 годом, то предпринимателей стало больше на 10%.

Какие регионы платят больше всего

Лидером по сумме поступлений остается Киев: 9,75 млрд грн или 22% всех уплат по стране.
Далее:
  • Львовщина — 3,99 млрд грн (9%);
  • Днепропетровщина — 3,87 млрд грн (8,8%).
Высокие темпы прироста поступлений за год продемонстрировали:
  • Черновицкая область — +15%;
  • Ровенская, Кировоградская и Полтавская области +13% каждая.

Почему это важно

Единый налог полностью поступает в местные бюджеты, поэтому он является важной частью финансовой устойчивости общин.
Наибольшая доля единого налога в структуре доходов местных бюджетов наблюдается в:
  • Киеве — 12%
  • Львовской области — 9,7%
  • Киевской области — 9,4%
Ранее мы сообщали, что в «Дія» стартовал бета-тест для предпринимателей, потерявших бизнес из-за войны. Так, на портале «Дія» запустили бета-тест категории A3.5 «Потеря частного предпринимательства» в международном Реестре ущерба. Она предназначена для украинцев, которые имели или имеют статус ФЛП и потеряли бизнес или прибыль в результате войны после 24 февраля 2022 года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
