Эксперт спрогнозировал, какие продукты подорожают до конца года

В канун праздников в Украине ожидается повышение цен на ряд продуктов.
Аналитик «Украинского клуба аграрного бизнеса» Максим Гопка в комментарии «Главкому» рассказал, на какие продукты вырастет цена и с чем это связано.

Почему растут цены на продукты

По словам Максима Гопко, на полках украинских магазинов продолжают расти цены на продукты.
Такая тенденция наблюдается именно в холодное время года, на что влияет общий спрос на товар и специфика производства продукции.
Однако одним из главных факторов, влияющих на колебания цен на продукты в Украине — проблема стабильного электроснабжения.
«Можно отметить, что сейчас существенный фактор, играющий важную роль — это доступ к электроснабжению. Многие продукты требуют затрат электроэнергии при производстве, переработке, хранении и реализации продуктов, в зависимости от вида продукции. Поскольку существует дефицит электроэнергии, это приводит к использованию дополнительных и альтернативных источников энергии», — пояснил аналитик.
Гопка также отметил отдельные позиции продуктов, которые продолжают дорожать. В частности, повышение цен на эти продукты связано с особенностью их производства в холодный сезон.
Какие продукты в Украине дорожают:
  • яйца — цены на этот продукт растут из-за сезонного снижения продуктивности птицы и удорожания кормов.
  • молочная продукция — цены на молочные продукты растут постепенно. На это оказывает влияние поголовье коров, а также ограниченное количество сырья.
  • подсолнечное масло — ожидается подорожание масла из-за повышения экспортных цен. В то же время, в розничной торговле цены поднимутся позже, поэтому это не так заметно.
  • мясная продукция — растут цены на свинину и говядину. Причина заключается в уменьшении предложения на рынке из-за сокращения поголовья, которое медленно восстанавливается.
Аналитик УКАБ также рассказал, что до конца года украинцам следует ожидать не только повышения цен на продукты, но и снижения стоимости некоторых товаров.
В частности, он отметил, что подешевеют цитрусовые и еще некоторые сезонные импортные продукты, как, например, хурма. Снижение цен на эти товары ожидается в ближайшее время.
