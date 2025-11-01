0 800 307 555
Почему снижение цен на продукты не сдержало инфляцию в сентябре: объяснение эксперта

Казна и Политика
В сентябре, как и в августе, в Украине наблюдалось незначительное снижение цен на продукты — на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако общий уровень инфляции составил 0,3% против -0,2% в августе.
И.о. директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» академик НААН Юрий Лупенко прокомментировал сообщение Госстата о динамике потребительских цен в сентябре этого года.
Он отметил, что в основном продолжение снижения цен на продукты питания произошло вследствие удешевления фруктов (-11,8%) и овощей (-10,6%), а также яиц (-2,9%) и сахара (-1,5%), тогда как другие продукты подорожали от 0,1% - на сыр и творог до 1,5% - на подсолнечное масло.
Лупенко подчеркнул, что определяющим для восстановления положительного значения инфляции к предыдущему месяцу, после дефляции в июле и августе (-0,2%), стало возобновление роста потребительских цен на одежду и обувь (+8,2%), образование (+12,4%), а также алкогольные напитки, табачные изделия, рестораны и гостиницы (+0,8%), автодорожный пассажирский транспорт (+0,6%).
«Причем в мае-июле 2025 года цены на одежду и обувь постоянно снижались (от 1,9 до 4,6%), а на образование — с февраля росли не более чем на 0,1% в месяц», — сказал он.

Прогноз эксперта относительно роста цен

Ученый прогнозирует, что в последующие месяцы 2025 года рост потребительских цен продолжится, возможно, несколько более низкими темпами, чем в прошлом году.
«Потенциал снижения цен на подавляющее большинство товаров и услуг практически исчерпывается, однако стартовая позиция восстановления уровня инфляции в сентябре (0,3%) значительно ниже сентября 2024 года (1,5%) и сентября 2023 года (0,5%), что сохраняет возможности для удержания уровня инфляции в однозначном (до 10%) измерении», — резюмирвал он.
Payment systems