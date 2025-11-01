Какие коммунальные услуги подорожали больше всего за год Сегодня 08:14 — Казна и Политика

Какие коммунальные услуги подорожали больше всего за год

С сентября 2024 по сентябрь 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине выросли на 2,3% в целом.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Больше всего подорожали услуги по управлению многоквартирными домами — на 12,5%. Далее следует:

уборка мусора на 6,4%;

содержание и ремонт жилья на 3,4%.

В то же время водоснабжение и канализация выросли незначительно: на 0,7% и 0,6% соответственно.

Что с тарифами на газ и электроэнергию

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение цен на газ для населения.

Как отметили в «Нафтогазе», госкомпания продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр.

Электроэнергия с июня 2024 года стоит 4,32 гривны за киловатт-час, но для отдельных категорий потребителей действуют льготные тарифы: владельцы двузонных счетчиков платят 2,16 гривны за киловатт-час в ночное время (23:00 — 7:00).

Пользователи электроотопительных установок без других источников отопления имеют тариф 2,64 гривны за киловатт-час в период с 1 октября по 30 апреля.

