0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие коммунальные услуги подорожали больше всего за год

Казна и Политика
34
Какие коммунальные услуги подорожали больше всего за год
Какие коммунальные услуги подорожали больше всего за год
С сентября 2024 по сентябрь 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине выросли на 2,3% в целом.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Читайте также
Больше всего подорожали услуги по управлению многоквартирными домами — на 12,5%. Далее следует:
  • уборка мусора на 6,4%;
  • содержание и ремонт жилья на 3,4%.
В то же время водоснабжение и канализация выросли незначительно: на 0,7% и 0,6% соответственно.

Что с тарифами на газ и электроэнергию

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение цен на газ для населения.
Как отметили в «Нафтогазе», госкомпания продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр.
Читайте также
Электроэнергия с июня 2024 года стоит 4,32 гривны за киловатт-час, но для отдельных категорий потребителей действуют льготные тарифы: владельцы двузонных счетчиков платят 2,16 гривны за киловатт-час в ночное время (23:00 — 7:00).
Пользователи электроотопительных установок без других источников отопления имеют тариф 2,64 гривны за киловатт-час в период с 1 октября по 30 апреля.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems