Средняя зарплата для расчета пенсий в сентябре достигла рекордного уровня

Средняя зарплата для расчета пенсий в сентябре достигла рекордного уровня

В сентябре средняя зарплата, с которой уплачиваются страховые взносы и рассчитывается пенсия, выросла более чем на 1 370 грн по сравнению с августом — до 21 190 грн, что является самым высоким показателем с начала года (против 19 813 грн в августе).

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Как свидетельствуют опубликованные данные, с начала года средняя зарплата для расчета пенсии выросла почти на 2530 гривен.

Для сравнения, средняя зарплата для расчета пенсий в предыдущие месяцы была такой:

Август — 19 813 грн 71 коп.

Июль — 20 455 грн 65 коп.

Июнь — 22 336 грн 81 коп.

Май — 20 355 грн 40 коп.

Апрель — 19 856 грн 19 коп.

Март — 19 430 грн 52 коп.

Февраль — 18 589 грн 38 коп.

Январь — 18 660 грн 32 коп.

Ранее Finance.ua писал, что, несмотря на индексацию, размер пенсий в Украине остается одним из самых низких в Европе. Данные аналитики свидетельствуют , что большинство пожилых украинцев вынуждены жить на суммы, часто не покрывающие даже базовые потребности.

В октябре 2025 года средняя пенсия в Украине составляет 6 436 грн, или около 133 евро (по курсу на момент публикации).

