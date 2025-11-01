Средняя зарплата для расчета пенсий в сентябре достигла рекордного уровня
В сентябре средняя зарплата, с которой уплачиваются страховые взносы и рассчитывается пенсия, выросла более чем на 1 370 грн по сравнению с августом — до 21 190 грн, что является самым высоким показателем с начала года (против 19 813 грн в августе).
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Как свидетельствуют опубликованные данные, с начала года средняя зарплата для расчета пенсии выросла почти на 2530 гривен.
Для сравнения, средняя зарплата для расчета пенсий в предыдущие месяцы была такой:
- Август — 19 813 грн 71 коп.
- Июль — 20 455 грн 65 коп.
- Июнь — 22 336 грн 81 коп.
- Май — 20 355 грн 40 коп.
- Апрель — 19 856 грн 19 коп.
- Март — 19 430 грн 52 коп.
- Февраль — 18 589 грн 38 коп.
- Январь — 18 660 грн 32 коп.
Ранее Finance.ua писал, что, несмотря на индексацию, размер пенсий в Украине остается одним из самых низких в Европе. Данные аналитики свидетельствуют, что большинство пожилых украинцев вынуждены жить на суммы, часто не покрывающие даже базовые потребности.
В октябре 2025 года средняя пенсия в Украине составляет 6 436 грн, или около 133 евро (по курсу на момент публикации).
