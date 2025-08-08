Крупнейший судостроительный завод россии начал сокращать персонал Сегодня 22:38 — Мир

На крупнейшем судостроительном заводе россии «Вымпел», выпускающем гражданские и военные суда, из-за отсутствия финансирования стали сокращать персонал.

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщает в Фейсбуке

«Ожидается, что увольнения будут проходить поэтапно и будут продолжаться до конца года. Причина — отсутствие финансирования из-за истощения фонда национального благосостояния и бюджетных проблем в россии», — говорится в сообщении.

По данным ЦПД, накануне правительство рф уменьшило финансирование программы модернизации флота на 40%.

Кроме того, из-за резкого ограничения государственных заказов в отрасли значительно сократилось производство.

Как отметили в центре, огромные расходы на войну против Украины привели к рекордному дефициту российского бюджета и сокращению всех расходов, не связанных непосредственно с военно-промышленным комплексом.

В частности, вместе с последствиями санкций, финансовыми проблемами и резким падением доходов населения, это привело к резкому падению производства во многих отраслях.

