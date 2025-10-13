ZUS ужесточает проверки получателей выплат 800+
Учреждение социального страхования Польши (ZUS) объявило о введении новой системы контроля для получателей пособия 800+, в том числе украинцев.
Об этом сообщает inpoland.
Что изменится
Проверка профессиональной активности начнется с февраля 2026 для граждан Украины и с июня 2026-го — для других иностранцев.
Согласно обновленным правилам, право на пособие 800+ будут сохранять только те, кто подтвердит свою занятость в Польше. Иностранцы должны получать не менее 50% минимальной зарплаты — то есть не менее 2333 злотых брутто в месяц в 2025 году.
Проверка будет происходить автоматически на основе данных, которые ZUS будет получать от других госучреждений, а в отдельных случаях после подачи дополнительных документов.
Для чего это
В ZUS объясняют, что ежемесячный мониторинг поможет быстрее выявлять тех, кто потерял работу или уехал из страны. Если человек не работает или фактически не проживает в Польше, выплаты пособия будут автоматически приостанавливаться.
Справка Finance.ua:
- Напомним, ранее мы сообщали, что Совет министров Польши принял законопроект о поддержке украинцев. Документ определяет порядок выплат социальных программ для иностранцев, в том числе 800+, «Добрый старт» и «Активные родители»;
- также следует отметить, что украинские дети для назначения пособия 800+ должны быть вовлечены в польскую систему образования;
- подать заявку на назначение 800+ можно исключительно через: Emp@tia, PUE ZUS, mZUS, электронный банкинг.
