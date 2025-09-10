Уряд Польщі схвалив законопроєкт про допомогу українцям: що зміниться Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Уряд Польщі схвалив законопроєкт про допомогу українцям: що зміниться

Рада міністрів Польщі ухвалила законопроєкт про підтримку українців. Документ визначає порядок виплат соціальних програм для іноземців, зокрема 800+, «Добрий старт» та «Активні батьки».

Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвінський, пише РАР.

За його словами, документ є реакцією на вето президента Кароля Навроцького, яке два тижні тому заблокувало продовження тимчасового захисту для українців у Польщі.

Кервінський пояснив, що ухвалений проєкт містить два основні положення:

Перше стосується соціальних виплат іноземцям, які легально перебувають у Польщі. Закон регулює програми 800+, «Добрий старт» та «Активні батьки». Допомога надаватиметься залежно від професійної активності особи в країні. Винятком є батьки дітей з інвалідністю за наявності відповідних довідок. Контроль за виплатами здійснюватиметься через систему Управління соціального страхування (ZUS). Друге положення передбачає продовження терміну легального перебування громадян України до 4 березня 2026 року. Це гарантує доступ до ринку праці, системи освіти та можливість легального працевлаштування.

Інші норми законопроєкту

Міністр додав, що нові правила стосуються лише осіб, які мають номер PESEL, а також включають положення щодо місцевого прикордонного руху.

Кервінський підкреслив, що ухвалення закону дасть змогу уникнути «хаосу та значних фінансових наслідків». За його словами, відмова від ухвалення пропозиції може коштувати адміністрації до 8 млрд злотих.

Як повідомляє Польське радіо , за словами прем’єр-міністра Дональда Туска, такі пільги, як програма «800+», за деякими винятками, будуть надаватися лише іноземцям, які працюють та сплачують податки в Польщі.

Цією пільгою українці зможуть користуватися також у тих ситуаціях, коли не мають можливості працювати. Наприклад, українці, які користуються допомогою для догляду за дитиною.

«800+» буде для українок та українців, які працюють, або перебувають на вимушеному безробітті. В інших випадках треба буде працювати й платити податки, аби мати змогу користуватися «800+», якщо ти іноземець. І це незалежно від національності. Добре було б, щоби в польській державі інші національності не почувалися краще, ніж поляки", — наголосив Туск.

Законопроєкт найближчим часом внесуть до Сейму, після чого його має підписати президент.

У серпні президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про допомогу українцям. Він вважає, що 800 Плюс, як і медичні послуги, мають бути доступні лише для тих українців, які працюють. Навроцький вкотре наголосив, що поляки мають бути головними в Польщі.

Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішніх справ та адміністрації підготувало пропозицію , згідно з якою українці, які працюють у Польщі, а їхні діти навчаються у польських закладах освіти, отримуватимуть виплати за програмою 800 Плюс. Проєкт, розроблений МВСіА, передбачає, що виплата 800 Плюс для іноземців буде пов’язана з активністю заявника на ринку праці та навчанням дітей у польській школі.

