ТОП-10 кроссоверов 2025 года — Finance.ua

ТОП-10 кроссоверов 2025 года
В наше время многие автопроизводители выпускают кроссоверы. Этот сегмент переполнен разными моделями, из-за чего потенциальным покупателям трудно определиться, какой автомобиль стоит купить.
В US News & World Report определили лучшие кроссоверы 2025 года. Эксперты рассказали, почему на лидера этого рейтинга следует обратить внимание.
Лучшим кроссовером 2025 года признали Kia Telluride. В издании отметили, что у этой модели только один недостаток — не самый низкий расход топлива в своем сегменте.
Эксперты похвалили Kia Telluride за просторный интерьер и богатое оснащение.
Также в издании обратили внимание, что этот кроссовер предлагает приятную управляемость и удобную информационно-развлекательную систему.
ТОП-10 лучших кроссоверов 2025 года:
- Kia Telluride;
- Hyundai Palisade;
- Ford Mustang Mach-E;
- Hyundai Tucson Hybrid;
- Kia Soul;
- Mazda CX-5;
- Nissan Kicks;
- Subaru Outback;
- Mazda CX-90 PHEV;
- Mazda CX-30.
