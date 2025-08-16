ТОП-10 кроссоверов 2025 года — Finance.ua
ТОП-10 кроссоверов 2025 года

Технологии&Авто
31
В наше время многие автопроизводители выпускают кроссоверы. Этот сегмент переполнен разными моделями, из-за чего потенциальным покупателям трудно определиться, какой автомобиль стоит купить.
В US News & World Report определили лучшие кроссоверы 2025 года. Эксперты рассказали, почему на лидера этого рейтинга следует обратить внимание.
Лучшим кроссовером 2025 года признали Kia Telluride. В издании отметили, что у этой модели только один недостаток — не самый низкий расход топлива в своем сегменте.
Эксперты похвалили Kia Telluride за просторный интерьер и богатое оснащение.
Также в издании обратили внимание, что этот кроссовер предлагает приятную управляемость и удобную информационно-развлекательную систему.
ТОП-10 лучших кроссоверов 2025 года:
  1. Kia Telluride;
  2. Hyundai Palisade;
  3. Ford Mustang Mach-E;
  4. Hyundai Tucson Hybrid;
  5. Kia Soul;
  6. Mazda CX-5;
  7. Nissan Kicks;
  8. Subaru Outback;
  9. Mazda CX-90 PHEV;
  10. Mazda CX-30.
По материалам:
УНІАН
