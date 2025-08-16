ТОП-10 кроссоверов 2025 года — Finance.ua

ТОП-10 кроссоверов 2025 года 16.08.2025, 01:11 — Технологии&Авто

В наше время многие автопроизводители выпускают кроссоверы. Этот сегмент переполнен разными моделями, из-за чего потенциальным покупателям трудно определиться, какой автомобиль стоит купить.

US News & World Report определили лучшие кроссоверы 2025 года. Эксперты рассказали, почему на лидера этого рейтинга следует обратить внимание.

Лучшим кроссовером 2025 года признали Kia Telluride. В издании отметили, что у этой модели только один недостаток — не самый низкий расход топлива в своем сегменте.

Эксперты похвалили Kia Telluride за просторный интерьер и богатое оснащение.

Также в издании обратили внимание, что этот кроссовер предлагает приятную управляемость и удобную информационно-развлекательную систему.

ТОП-10 лучших кроссоверов 2025 года:

Kia Telluride; Hyundai Palisade; Ford Mustang Mach-E; Hyundai Tucson Hybrid; Kia Soul; Mazda CX-5; Nissan Kicks; Subaru Outback; Mazda CX-90 PHEV; Mazda CX-30.

УНІАН По материалам:

