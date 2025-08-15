Solos представила умные очки для людей с нарушением зрения — Finance.ua
Solos представила умные очки для людей с нарушением зрения

Технологии&Авто
Компания Solos представила умные очки AirGo со встроенным искусственным интеллектом Ally от Envision, помогающим людям с недостатками зрения.
Об этом сообщает Engadget.
Чатбот Ally создали специально, чтобы помогать людям с плохим зрением. Он умеет распознавать лицо, читать текст, описывать сцены и выполнять многие другие задачи. Пользователи смогут с помощью голосовых команд попросить его просканировать и описать документ или фото, проверить календарь или ответить на любой вопрос.
Solos говорит, что такой набор функций сделает эти очки полезными не только для людей с нарушением зрения, но и для любого другого. Среди потенциальных покупателей компания также называет пожилых людей, людей с когнитивными нарушениями, а также тех, «кто перегружен современными устройствами, но интересуется тем, что умеет искусственный интеллект».
Умные очки AirGo также поддерживают контактные линзы, что дополняет желание компании помогать слабовидящим людям. Они также имеют модульный компонент, позволяющий заменять разные передние части оправы для кастомизации.
Сейчас на очки можно оформить предварительный заказ. Цена вопроса — от $399. В комплект также входит пробная версия Ally Pro, предлагающая расширенные возможности кастомизации. Поставки новинки запланированы на октябрь 2025 года.
По материалам:
mezha.media
