Спрос на электрокары среди украинцев вырос почти на 50% — Finance.ua

Спрос на электрокары среди украинцев вырос почти на 50%

Технологии&Авто
11
В июле 2025 года украинский автопарк пополнился более чем 7 тысячами электромобилей. Это на 47% больше, чем в том же месяце 2024 года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Большинство реализованных в июле электрокаров — легковые автомобили, 6849 единиц. Среди них 1587 были новыми (+62% к прошлому году), остальные — 5262 автомобиля с пробегом (+42%).
Среди 176 коммерческих электромобилей новыми были только 20 авто (в июле 2024 г. из 103 ед. новыми были 6 авто).
ТОП-5 новых электромобилей июля:
  • BYD Song Plus EV — 384 ед.;
  • Honda eNS1 — 206 ед.;
  • Volkswagen ID. Unyx — 131 ед;
  • Zeekr 7X — 104 ед.;
  • Audi Q4 e-tron — 89 ед.
ТОП-5 подержанных электромобилей:
  • Tesla Model Y — 733 ед.
  • Tesla Model 3 — 567 ед.
  • Nissan Leaf — 522 ед.
  • Kia Niro EV — 265 ед.
  • Hyundai Kona Electric — 226 ед.
Напомним, подсчеты показали, что средняя разница в цене между 20 самыми популярными моделями автомобилей составляет менее 3000 евро — даже с учетом скидок и других ценовых стимулов.
Также Кабинет Министров принял постановление о практической реализации закона № 4149-IX, который упрощает торговлю подержанными авто.
Что это значит? Компаниям, работающим в сфере оптовой или розничной торговли транспортом, больше не нужно будет перерегистрировать автомобили на себя, прежде чем совершить дальнейшую продажу.

Электромобили или бензиновые авто: что выгоднее выбрать в 2025 году

По материалам:
Укравтопром
Авто
