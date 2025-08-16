Спрос на электрокары среди украинцев вырос почти на 50% — Finance.ua

Спрос на электрокары среди украинцев вырос почти на 50% Сегодня 19:07 — Технологии&Авто

Спрос на электрокары среди украинцев вырос почти на 50%

В июле 2025 года украинский автопарк пополнился более чем 7 тысячами электромобилей. Это на 47% больше, чем в том же месяце 2024 года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Большинство реализованных в июле электрокаров — легковые автомобили, 6849 единиц. Среди них 1587 были новыми (+62% к прошлому году), остальные — 5262 автомобиля с пробегом (+42%).

Среди 176 коммерческих электромобилей новыми были только 20 авто (в июле 2024 г. из 103 ед. новыми были 6 авто).

ТОП-5 новых электромобилей июля:

BYD Song Plus EV — 384 ед.;

Honda eNS1 — 206 ед.;

Volkswagen ID. Unyx — 131 ед;

Zeekr 7X — 104 ед.;

Audi Q4 e-tron — 89 ед.

ТОП-5 подержанных электромобилей:

Tesla Model Y — 733 ед.

Tesla Model 3 — 567 ед.

Nissan Leaf — 522 ед.

Kia Niro EV — 265 ед.

Hyundai Kona Electric — 226 ед.

Напомним, подсчеты показали , что средняя разница в цене между 20 самыми популярными моделями автомобилей составляет менее 3000 евро — даже с учетом скидок и других ценовых стимулов.

Также Кабинет Министров принял постановление о практической реализации закона № 4149-IX, который упрощает торговлю подержанными авто.

Что это значит? Компаниям, работающим в сфере оптовой или розничной торговли транспортом, больше не нужно будет перерегистрировать автомобили на себя, прежде чем совершить дальнейшую продажу.

