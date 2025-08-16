В продажу поступает аналог Volkswagen Tiguan по более низкой цене (фото) — Finance.ua

В продажу поступает аналог Volkswagen Tiguan по более низкой цене (фото) Сегодня 03:26 — Технологии&Авто

Фото: FAW

Кроссовер Jetta VS8 начали выпускать в Китае на предприятии FAW-VW, и там он уже доступен по цене от 99 900 до 114 000 юаней ($14 000 — 15 800).

Об этом сообщает сайт Autohome.

Под брендом Jetta производят бюджетные версии моделей Volkswagen. VS8 стал новым флагманом в его линейке, причем в отличие от младших братьев он не является копией какого-то конкретного Volkswagen.

Фото: FAW

В основе Jetta VS8 лежит платформа MQB Evo, которую использует, в частности, кроссовер Volkswagen Tiguan, который втрое дороже. Две модели схожи по размерам, однако совершенно разные снаружи.

Китайский кроссовер имеет высокий капот и изогнутую оконную линию. Его безрамочная решетка радиатора сочетается со стреловидными фарами.

Габариты Jetta VS8 2025:

длина — 4629 мм;

ширина — 1851 мм;

высота — 1624 мм;

колесная база — 2731 мм.

В салоне бюджетной модели установили цифровой щиток приборов и большой 14,6-дюймовый тачскрин. Для кроссовера предлагают панорамную крышу, климат-контроль, парктроник, камеру и электропривод водительского кресла.

Фото: FAW

Новый Volkswagen Jetta VS8 оснащен 1,4-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 150 л.с. Можно выбрать 5-ступенчатую механическую или 6-ступенчатую автоматическую КПП, а привод может быть только передним.

Фокус По материалам:

