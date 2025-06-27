Intel закрывает свое автомобильное подразделение — Finance.ua

Intel закрывает свое автомобильное подразделение Сегодня 23:22 — Технологии&Авто

Intel закрывает свое автомобильное подразделение

Intel решила прекратить деятельность своего подразделения Intel Automotive, занимавшегося разработкой автомобильной архитектуры, а его сотрудников уволить. Компания разослала работникам сообщения о закрытии, а позже подтвердила эту информацию в комментарии для СМИ, сообщает TechCrunch.

«Как мы говорили ранее, мы переориентируемся на наших главных клиентов и портфолио центров обработки данных, чтобы укрепить наши предложения продуктов и удовлетворить потребности потребителей. В рамках этого мы решили свернуть автомобильный бизнес в нашей группе клиентских вычислений. Мы стремимся обеспечить плавный переход для наших клиентов», — сказал спикер Intel.

В комментарии представитель также отметил, что Intel не будет раскрывать точное количество сокращенных позиций, зависимых от региона, локации или бизнесов.

Автомобильное подразделение Intel хоть и не было основным источником дохода для компании, но все же активно работало над технологиями автоматизации транспортных средств.

На официальном сайте подразделения указано, что процессоры Intel установлены более чем в 50 миллионах автомобилей. Чипы компании, которыми пользуются 18 производителей, способствуют развитию электромобилей, дают водителям полезную информацию и помогают повышать производительность транспортных средств.

За время работы этого подразделения Intel проводила немало многомиллионных инвестиций в автомобильную отрасль начиная еще с 2015 года. На тот момент венчурное подразделение компании пообещало инвестировать $250 миллионов.

Читайте также Intel продвигает концепцию модульных ноутбуков со сменными деталями

В 2017 году Intel также приобрела Mobileye за $15,3 миллиарда, чтобы расширить разработку технологии беспилотного вождения. Однако впоследствии Mobileye снова выделилась в отдельную публичную компанию, где производитель чипов выступает главным акционером. В 2020 году автомобильное подразделение Intel приобрело еще и бесплатное GPS-приложение Moovit, после чего стартап оценили в $900 миллионов.

В общем дела у Intel обстоят не лучшим образом уже больше года. Чтобы исправить эту ситуацию, новоназначенный генеральный директор компании Лип-Бу Тан принялся проводить реформы, в рамках которых планируется уволить около 20% работников. Вдобавок к этому, Тан отмечал, что в дальнейшем Intel сосредоточится только на тех продуктах, которые можно продавать на 50% дороже их себестоимости.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.