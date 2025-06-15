Intel будет выпускать только те продукты, которые можно будет продать на 50% дороже себестоимости — Finance.ua

Intel будет выпускать только те продукты, которые можно будет продать на 50% дороже себестоимости 15.06.2025, 00:02 — Технологии&Авто

Intel будет выпускать только те продукты, которые можно будет продать на 50% дороже себестоимости

Intel будет утверждать только те проекты, которые могут продемонстрировать потенциал получения не менее 50% валовой прибыли (это разница между выручкой от продажи товаров или услуг и себестоимостью этих товаров или услуг).

Об этом объявила на глобальной технологической конференции Bank of America генеральный директор Intel Products Мишель Джонстон Холтхаус, сообщает Tom's Hardware.

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Холтхаус отметила, что любое не отвечающее этому показателю продуктовое предложение не будет продвигаться дальше, а инженерные ресурсы для него не будут выделяться.

«Учитывая ряд отраслевых ожиданий, если непонятно, что мы способны достичь 50% или выше валовой прибыли, этот продукт просто не двигается вперед», — сказала Холтхаус. Она разъяснила, что Intel не требует обязательно 50% валовой прибыли от всех сделок, но это число является внутренним стандартом для будущих продуктов, таких как Panther Lake и Nova Lake, которым уже прогнозируют достижение этого уровня.

Новое решение отвечает инициативам главы правления Intel Лип-Бу Тана, поставившего наращивание прибыли приоритетной задачей после резкого снижения доходности компании.

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По данным MacroTrends, валовая прибыль Intel за последние 12 месяцев по состоянию на первый квартал 2025 года упала до 31,7%, по сравнению с примерно 60% за предыдущее десятилетие до пандемии COVID-19.

Валовая прибыль опустилась ниже 50% во втором квартале 2022 года и с тех пор продолжает снижаться.

Тан также рассматривает возможность пересмотра существующих партнерских соглашений, стремясь изменить или прекратить контракты, которые не способствуют достижению целевой маржи в 50%.

Холтхаус признала, что внедрение этого правила повлечет за собой напряжение между расходными ограничениями и конкурентными требованиями.

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«Нам нужно создавать продукты, которые отвечают конкурентной среде и потребностям наших клиентов, но в то же время имеют правильную структуру затрат», — пояснила она, предусмотрев внутреннее «перетягивание каната» среди инженеров и руководителей, привыкших работать по предыдущим стандартам.

Под руководством Тана Intel уже провела значительную реструктуризацию: сокращен средний менеджмент, а также планируется большая волна увольнений — до 20% персонала во втором квартале 2025 года. Несмотря на это, Тан отмечает возвращение культуры «ориентированности на инженерные решения» и обещает инвестировать в привлечение и содержание лучших специалистов для поддержки инноваций.

Инвесторы, похоже, поддерживают эти конфигурации. Сосредоточившись только на продуктах с четким путем до 50% валовой прибыли, Intel имеет целью восстановить прибыльность и одновременно укрепить свой фокус на высококлассной инженерии.

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