Intel продвигает концепцию модульных ноутбуков со сменными деталями — Finance.ua

Intel продвигает концепцию модульных ноутбуков со сменными деталями Сегодня 03:12 — Фондовый рынок

Intel продолжает развивать концепцию модульных ноутбуков, позволяющих пользователям самостоятельно модернизировать свои устройства после покупки. Несмотря на появление процессоров с интегрированными микросхемами памяти, компания все еще стремится создать экосистему, поддерживающую гибкие обновления. Последние поколения ноутбуков с процессорами Intel постепенно приближаются к этой идее.

Об этом заявил вице-президент группы клиентских вычислений Intel Гокул Субраманиам, отметив, что модульный подход дает производителям возможность создавать разные конфигурации ноутбуков без значительных изменений в дизайне. Одной из компаний, уже внедряющих подобную концепцию, является Framework. Ее устройства позволяют пользователям изменять порты для подключения периферии в соответствии с собственными потребностями, например, заменять USB-C на классический USB-A без необходимости разборки ноутбука.

Intel планирует развивать модульную концепцию не только на уровне отдельных компонентов, но и на уровне материнской платы ноутбука. Сейчас компания сотрудничает с партнерами по созданию модульных решений для 16- и 14-дюймовых ноутбуков, имеющих один или два вентилятора для охлаждения. Кроме того, предлагается сделать материнскую плату ноутбука составляющей — с возможностью сборки ее с отдельных частей с помощью коннекторов или кабелей, аналогично модулям M.2, упростившим модернизацию подсистемы хранения данных

Еще одним компонентом, который может стать модульным, является веб-камера. Поскольку требования пользователей к камерам отличаются, возможность их замены без привязки к модели ноутбука станет полезной.

Однако полная стандартизация модульных ноутбуков пока остается далекой перспективой. Даже при поддержке такого крупного игрока, как Intel, реализация этой концепции на уровне всей отрасли усложнена ограничениями в компоновке и экономическими факторами, тормозящими массовое внедрение такого подхода.

itechua По материалам:

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