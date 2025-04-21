Особенности военного учета женщин: напоминание от ТЦК — Finance.ua

Особенности военного учета женщин: напоминание от ТЦК Сегодня 20:02

Особенности военного учета женщин: напоминание от ТЦК

Харьковский ОТЦК и СП напомнил об особенностях военного учета женщин.

Отмечается, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончили заведения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.

В ТЦК подчеркивают, что постановка на военный учет женщин — это не мобилизация женщин-медиков, это обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве. Находящиеся на военном учете женщины могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке (на основании собственноручно написанного заявления на имя руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки).

Заведения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования, которые осуществляют подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за два месяца до завершения обучения по соответствующей образовательной (научной) программе подают список таких женщин в районные ТЦК и СП, на территории ответственности которых они расположены.

Указанные списки являются основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанного (без определения степени их пригодности для выполнения воинской обязанности и отметки о взятии на учет) и внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

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Выдача временных удостоверений военнообязанного указанным в списках женщинам, получившим образование по медицинской или фармацевтической специальности, осуществляется районным ТЦК и СП, на территории ответственности которого расположены учебные заведения. Срок действия таких удостоверений — 30 суток.

Женщины, которым выданы временные удостоверения военнообязанного (со сроком действия 30 суток), должны в семидневный срок со дня получения таких удостоверений прибыть в районный ТЦК и СП, на территории ответственности которого задекларировано/зарегистрировано место их жительства, для взятия на военный учет.

Взятие женщин на военный учет военнообязанных осуществляется после определения их пригодности к воинской службе, внесения персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим оформлением соответствующего военно-учетного документа.

Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций сообщают соответствующим районным ТЦК и СП о женщинах, которые работают в указанных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях и получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоят на военном учете в ТЦК и СП.

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Неработающие женщины самостоятельно прибывают в ТЦК и СП по месту жительства для решения вопроса о взятии их на военный учет.

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, кроме тех, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности, и пригодные к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию на общих принципах.

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