Какие предприятия не могут забронировать работников: в ТЦК назвали основной критерий — Finance.ua
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Какие предприятия не могут забронировать работников: в ТЦК назвали основной критерий

Личные финансы
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Какие предприятия не могут забронировать работников: в ТЦК назвали основной критерий
Какие предприятия не могут забронировать работников: в ТЦК назвали основной критерий
Предприятие может забронировать работников только тогда, когда оно приступило к выполнению мобилизационной задачи.
Об этом рассказал начальник отдела военного учета и бронирования Николаевского областного ТЦК и СП Олег Чуб, комментируя постановления № 45 и 76 о бронировании работников предприятий.
«То есть, если предприятие не приступило к выполнению мобилизационной задачи, документальное оформление бронирования не осуществляется и работники таких предприятий на специальный учет не переводятся», — подчеркнул представитель ТЦК.
Что касается постановления № 76, то он отметил, что самым главным моментом является то, что все бронирования, предоставленные решением Минэкономики или через «Дія», действительны до 31 марта 2025 года.
«То есть такие предприятия должны пройти подтверждение критичности и перебронировать своих работников. Если они этого не сделают, то 31 марта их отсрочка утратит силу», — подчеркнул Чуб.
Ранее Кассационный административный суд в составе Верховного Суда заявил, что процедура призыва военнообязанного на военную службу по мобилизации необратима. Признание процедуры призыва противоправной не дает право уволиться с военной службы.
Также на днях в Верховной Раде Украины представили законопроект № 12222, предусматривающий снижение предельного возраста для мобилизации с 60 до 55 лет. Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), полковник Максим Жорин, поддержал эту идею, отметив, что стоило только оставить возможность добровольно заключать контракты после 55 лет.
По материалам:
УНІАН
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