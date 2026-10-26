Госстат планирует обновлять данные о населении почти в реальном времени

Государственная служба статистики Украины работает над возобновлением обследований домохозяйств, созданием статистического реестра населения и расширением данных об общинах и последствиях войны.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Данные о населении хотят обновлять почти в реальном времени

Одним из ключевых проектов должен стать статистический реестр населения. Его планируют построить на основе данных различных государственных реестров и обновлять в режиме, приближенном к реальному времени.

Такой подход должен дать государству более точное представление о том, сколько людей фактически проживает в Украине, как меняется структура населения и где находятся граждане.

Сбор данных о занятости и безработице

Госстат возобновляет статистические и социальные обследования домохозяйств. Результаты MICS и первые данные обследования бюджетов домохозяйств уже опубликованы на портале ведомства.

Следующим этапом должны стать данные о занятости и безработице населения.

Данные о регионах соберут на одном портале

С 1 января 2027 года Госстат планирует запустить отдельный раздел «Регионы» на портале stat.gov.ua.

Он должен объединить информацию с 25 сайтов территориальных органов статистики в одном месте с общим функционалом и единым дизайном.

Также уже представлен новый дашборд «Основные показатели социально-экономического развития страны», где ключевые индикаторы собраны в одном окне.

Статистика общин и последствий войны

Госстат также планирует расширить официальную статистику данными на уровне территориальных общин.

Отдельным направлением станет систематизация информации о последствиях войны россии против Украины. В частности, речь идет о данных о разрушениях, потерях и других последствиях российской войны.

Такие показатели должны стать частью системы официальной статистики и использоваться для оценки потребностей восстановления.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что население Украины сократилось до 28,5 млн человек. За последний период страна потеряла 2 млн человек. Основная причина — выезд за границу, а не гибель.