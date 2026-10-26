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Госстат планирует обновлять данные о населении почти в реальном времени

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Госстат планирует создать реестр населения
Госстат планирует создать реестр населения
Государственная служба статистики Украины работает над возобновлением обследований домохозяйств, созданием статистического реестра населения и расширением данных об общинах и последствиях войны.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Данные о населении хотят обновлять почти в реальном времени

Одним из ключевых проектов должен стать статистический реестр населения. Его планируют построить на основе данных различных государственных реестров и обновлять в режиме, приближенном к реальному времени.
Такой подход должен дать государству более точное представление о том, сколько людей фактически проживает в Украине, как меняется структура населения и где находятся граждане.

Сбор данных о занятости и безработице

Госстат возобновляет статистические и социальные обследования домохозяйств. Результаты MICS и первые данные обследования бюджетов домохозяйств уже опубликованы на портале ведомства.
Следующим этапом должны стать данные о занятости и безработице населения.

Данные о регионах соберут на одном портале

С 1 января 2027 года Госстат планирует запустить отдельный раздел «Регионы» на портале stat.gov.ua.
Он должен объединить информацию с 25 сайтов территориальных органов статистики в одном месте с общим функционалом и единым дизайном.
Также уже представлен новый дашборд «Основные показатели социально-экономического развития страны», где ключевые индикаторы собраны в одном окне.

Статистика общин и последствий войны

Госстат также планирует расширить официальную статистику данными на уровне территориальных общин.
Отдельным направлением станет систематизация информации о последствиях войны россии против Украины. В частности, речь идет о данных о разрушениях, потерях и других последствиях российской войны.
Такие показатели должны стать частью системы официальной статистики и использоваться для оценки потребностей восстановления.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что население Украины сократилось до 28,5 млн человек. За последний период страна потеряла 2 млн человек. Основная причина — выезд за границу, а не гибель.
Также мы со ссылкой на главу Государственной службы статистики Украины Арсена Макарчука писали, что перепись населения Украина сможет провести только через полтора-два года после завершения войны. По его словам, оценка численности населения есть и сейчас, но она пока не обнародуется.
По материалам:
Судебно-юридична газета
ГосстатУкраинаУкраинцы
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